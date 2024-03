Marchex, Inc. fournit une plateforme d'intelligence conversationnelle. Les principaux produits d'intelligence conversationnelle proposés par la société comprennent Marchex Call Analytics ; Marchex Call Analytics, Conversation Edition ; Marchex Sales Engagement ; Marchex Marketing Edge ; Text Analytics and Communications ; et Call Monitoring. Marchex Call Analytics est une plate-forme d'analyse pour les entreprises, qui dépendent des appels téléphoniques entrants pour stimuler les ventes, les rendez-vous et les réservations. Marchex Call Analytics, Conversation Edition est un produit qui permet d'obtenir des informations exploitables pour les entreprises, les moyennes et les petites entreprises. La suite de produits Marchex Sales Engagement intègre des fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle dans chaque produit, permettant aux entreprises de comprendre les conversations des clients dans les appels téléphoniques et via le texte, en temps réel et à l'échelle. Les produits Marchex Sales Enablement comprennent Marchex Engage, Marchex Spotlight, Marchex Engage for Automotive et Marchex Platform Services.

Secteur Publicité et marketing