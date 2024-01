Marco Polo Marine Ltd est une société de logistique maritime. L'activité principale de la société est la détention d'investissements. Elle exerce des activités dans le domaine du transport maritime et des chantiers navals. Les segments de la société comprennent les services d'affrètement de navires et les services de construction et de réparation de navires. Le secteur des services d'affrètement de navires concerne les activités de location de navires. Les services de construction et de réparation de navires sont liés aux activités de construction et de réparation de navires. Les activités d'affrètement de navires de la société comprennent la division remorqueurs et barges et la division offshore. La division remorqueurs et barges offre des solutions personnalisées pour la manutention et le transport en vrac (charbon, ferraille d'acier, minerais de fer, sable, agrégats et autres marchandises), ainsi que des services d'affrètement et de transbordement. La division offshore exploite une flotte de 17 navires de type OSV, dont deux navires de travaux d'entretien (MWV). La société possède et affrète sa flotte de remorqueurs et de barges pour le transport de divers types de matériaux miniers en vrac tels que le charbon, le granit et le sable.

Secteur Frêt maritime et logistique