Marcopolo SA, anciennement Marcopolo SA - Carrocerias e Onibus, est une société basée au Brésil dont l'activité principale est la fabrication d'autobus. Les activités de la société sont divisées en deux secteurs d'activité : Industriel et Financier. La division industrielle se concentre sur la conception, la production et la distribution de carrosseries d'autobus et de pièces détachées. Ses lignes de produits comprennent une gamme de modèles, dont des autocars, des autobus interurbains, urbains et microbus, ainsi que des véhicules utilitaires légers (VUL), qui sont commercialisés sous la marque Volare. La division Finance est responsable des transactions de financement par l'intermédiaire de Banco Moneo. Ses produits financiers comprennent les crédits personnels et commerciaux, le leasing avec option d'achat, les prêts à court terme et les lignes de crédit. La société opère à travers un certain nombre de filiales au Brésil, en Argentine, au Mexique, au Canada, en Afrique du Sud et en Chine, entre autres.

Secteur Véhicules et machines lourdes