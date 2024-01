Marcus & Millichap (NYSE:MMI), une société de courtage immobilier commercial de premier plan spécialisée dans la vente de placements, le financement, la recherche et les services de conseil, vient de publier son rapport 2024 sur les prévisions d’investissement au Canada. Le rapport fournit une perspective économique nationale détaillée et des aperçus des secteurs multifamilial, détail, bureau, industriel et hôtelier pour les principaux marchés du Canada.

« Avec la tendance baissière de l’inflation et le ralentissement du marché du travail, la Banque centrale devrait commencer à réduire les taux d’intérêt dès le deuxième trimestre », déclare Mark Paterson, premier vice-président et directeur régional des bureaux de Marcus & Millichap à Toronto et Ottawa. « Cela devrait favoriser la croissance économique au cours de la deuxième moitié de l’année et stimuler l’activité des transactions immobilières commerciales, étant donné que les fondamentaux sous-jacents de la plupart des types de biens et des marchés immobiliers restent sains. »

Faits saillants du rapport :

La population du Canada s’est accrue à un rythme record au troisième trimestre de l’année dernière, avec une croissance annuelle de 3,2 % sur fond d'immigration historique. Combiné à l’offre limitée de logements à travers le pays, la performance du secteur multifamilial demeurera robuste au cours de l’année à venir.

Compte tenu d’une croissance démographique record qui élargit la clientèle canadienne, d’un marché du travail relativement sain et d’une offre limitée, le secteur de l’immobilier de détail au Canada se positionne favorablement pour 2024. Cela est particulièrement vrai pour les commerces de proximité, car la stabilité du secteur et son rôle dans les services aux communautés qui connaissent une forte croissance démographique entraînent une demande saine des investisseurs et des locataires.

Les actifs industriels devraient rester une option d’investissement privilégiée. Alors que le taux national d'inoccupation devrait continuer à augmenter en raison du ralentissement de la demande et des niveaux élevés de nouvelles offres arrivant sur le marché, il est encore nettement inférieur par rapport aux années passées. Même dans le contexte d’un volume important de construction, le resserrement du taux d'inoccupation accroît la force du secteur.

Consultez le rapport 2024 de Marcus & Millichap sur les prévisions d'investissement au Canada en cliquant ici.

