(Alliance News) - Les titres suivants sont les plus performants et les moins performants sur Italy Growth mardi après-midi à Piazza Affari.

----------

GAGNANTS

----------

DHH augmente de 2,9 pour cent et prend la tête de la liste, avec des actions atteignant 28,00 euros chacune après le redressement.

----------

PERDANTS

----------

Mevim abandonne 6,3 % et prolonge sa chute de 19 % au cours du dernier mois. Au cours des six derniers mois, cependant, l'action a augmenté de plus de 4,600%, tandis qu'au cours de l'année dernière, le gain a été de 3,355%.

----------

Impianti a chuté de 4,5% et a enregistré l'une des pires performances sur la liste des petites et moyennes entreprises de la Bourse italienne.

----------

Mare Engineering Group s'est également mal comporté, avec une baisse de 4,4 % et des actions qui ont perdu 10 cents chacune, valant aujourd'hui 3,25 euros.

----------

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, reporter principal d'Alliance News

