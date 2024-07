(Alliance News) - Mare Engineering Group Spa a annoncé mercredi que le projet de recherche Improve, développé en collaboration avec trois partenaires industriels et l'Université de Salerne, dont Mare Group est le chef de file, a été approuvé par un décret du ministère de l'Entreprise et du Made in Italy.

Le projet Improve, qui durera trois ans, prévoit le développement d'un système basé sur l'intelligence artificielle utile pour prédire la performance de certaines variables opérationnelles au cours d'un processus de production afin d'optimiser les coûts et d'améliorer la capacité de réponse en temps voulu par rapport aux demandes spécifiques du marché.

Le résultat final du projet sera une plateforme logicielle de système d'aide à la décision, basée sur des systèmes d'apprentissage automatique pour la prédiction et l'analyse des données, applicable dans divers domaines industriels, avec des effets en termes de durabilité et d'efficacité des processus eux-mêmes, apportant des avantages directs pour les partenaires et, en particulier, pour le Groupe Mare, de nouvelles fonctions pour enrichir l'offre numérique basée sur l'intelligence artificielle et l'hyperautomation, aujourd'hui représentée par la plateforme DELFI.AI.

Le coût total éligible du projet est de 5,8 millions d'euros, dont 2,1 millions d'euros pour Mare Group, avec un cofinancement public d'environ 1,25 million d'euros, réparti en 850 000 euros de subventions non remboursables et 400 000 euros sous forme de financement subventionné.

Marco Bellucci, président de Mare Group et responsable des activités de R&D du groupe, a déclaré : "L'approbation du projet de R&D Improve est une source de grande fierté pour Mare Group. Ce projet s'inscrit parfaitement dans la stratégie de croissance définie par le groupe, qui prévoit des investissements en R&D pour soutenir un plan d'expansion industrielle qui vise à élargir les marchés et à développer des technologies et des produits transversaux et évolutifs. En outre, le projet Improve permet de combiner numérisation et durabilité, un paradigme clé pour l'évolution future du groupe.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior à Alliance News

