MARE NOSTRUM : Bilan du contrat de liquidité au 31 décembre 2022

Bilan du contrat de liquidité au 31 décembre 2022

Grenoble, le 16 janvier 2023 – 18h – Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI.

Au titre du contrat de liquidité confié par MARE NOSTRUM à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2022 :

Nombre d’actions : 7 910

Soldes en espèces : 19 231,42 €

Au cours du 2ème semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 2 959 titres 7 643 € VENTE 2 249 titres 6 075 €

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 7 200

Solde en espèces : 20 799,70 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 0

Solde en espèces : 50 000 €

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 18 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance dynamique. Il s’appuie sur plus de 400 collaborateurs permanents, plus de 10 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum dispose du statut « Entreprise innovante » de Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 – Mnémonique : ALMAR

