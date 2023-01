MARE NOSTRUM

Chiffre d’affaires 2022 de 171,4 M€ en progression de + 10%

Performance historique du Groupe

Croissance de toutes les activités

Grenoble, le 26 janvier 2023 – 19h30. Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, réalise un chiffre d’affaires annuel 2022 de 171,4 M€ en croissance de + 10% dépassant les meilleurs niveaux du Groupe. Cette performance historique est portée par un 4ème trimestre 2022 de très bon niveau à 46,1 M€ (+ 11%) et bénéficie de la bonne dynamique de tous les métiers qui ont progressé à l’unisson sur l’exercice 2022.

En millions d’euros 2022 2021 Variation

en % CA 1er semestre 84,6 75,7 + 12% CA 3ème trimestre 40,8 38,3 + 7% CA 4ème trimestre 46,1 41,6 + 11% CA Annuel 171,4 155,6 + 10%

Chiffres 2022 non audités

L’activité Travail Temporaire (86% du CA Groupe) s’établit à 147,4 M€ en croissance de + 9%, surperformant le secteur qui progresse de + 8,4%1 sur la même période. Mare Nostrum démontre ainsi sa résilience et sa capacité à prendre des parts de marché dans un environnement perturbé par les aléas conjoncturels (inflation, hausse des taux, crise énergétique…) qui pèsent sur la demande des entreprises. Conformément à sa stratégie de diversification, l’Industrie, l’Agroalimentaire et le Transport/Logistique représentent désormais 22% du CA de la division. Le segment BTP continue de porter la division (68% du CA Travail Temporaire) grâce aux multiples expertises développées par le Groupe, et enregistre une progression de + 13% sur l’année 2022 (100 M€ de CA sur 2022) notamment suite au démarrage des Grands chantiers TGV Lyon-Turin et Canal Seine-Nord.

Le doublement du chiffre d’affaires lié aux Centres de Formation d’Apprentis (CFA) et la très bonne activité d’AT Patrimoine (+ 19% à 7,2 M€) sur l’année, permettent au pôle Formation (5% du CA Groupe) de poursuivre sa progression avec un chiffre d’affaires de 9,2 M€ en croissance de + 18% par rapport à 2021.

L’activité Portage Salarial (5% du CA Groupe) s’établit pour sa part à 8,9 M€ sur l’année soit une amélioration de + 4% par rapport à l’an passé et dépasse ainsi son plus haut niveau historique (+ 2% par rapport à 2019). Dans un marché du portage salarial qui poursuit sa concentration, cette progression de l’activité démontre la pertinence du positionnement de l’offre du Groupe sur ce segment en mutation.

La division Prestations de services RH contribue désormais pour 2% au CA du Groupe et enregistre sur l’année 2022 une nette progression de son activité à 3,7 M€ (+ 53%) grâce à l’intégration réussie des activités d’Uni’TT et de l’Agence Unique. À périmètre comparable, la croissance organique demeure solide à + 7% pour un chiffre d’affaires de 2,6 M€ notamment porté par l’accompagnement à la mobilité (logement) de personnels détachés.

Quant à la division Recrutement, elle s’élève à 2,2 M€ sur l’année 2022 et enregistre une croissance de 12 % comparée à 2021, tirée par les régions de Lyon et Toulouse où la demande a plus fortement progressé.

Porté par une base d’activité solide et une offre RH diversifiée, Mare Nostrum démontre sa capacité à développer ses activités à plus forte marge et à se positionner sur des secteurs à plus forte valeur ajoutée. Ces actions permettront au Groupe d’améliorer sa rentabilité sur l’exercice 2022 et confortent son ambition de devenir un acteur incontournable des RH pour les PME/ETI.

Plus d’informations sur www.mare-nostrum.eu

Prochain RDV : 28 avril 2023 - Résultats annuels 2022

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 18 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance dynamique. Il s’appuie sur plus de 400 collaborateurs permanents, plus de 10 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum dispose du statut « Entreprise innovante » de Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

Contacts

MARE NOSTRUM

Investisseurs

Nicolas Cuynat

Tél : +33 (0)4 38 12 33 50

investisseurs@mare-nostrum.eu AELIUM

Investisseurs

Solène Kennis

Tél : +33 (0)1 75 77 54 68

marenostrum@aelium.fr





1 Source : Note Prism’Emploi n° 275 (cumul à fin novembre 2022) & estimation Mare Nostrum (décembre 2022)

Pièce jointe