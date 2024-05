Mare Nostrum est spécialisé dans les métiers des ressources humaines dans les domaines du BTP, de l'industrie, du transport, de la logistique et des services. Le groupe propose à ses clients, constitués essentiellement de PME & ETI, des solutions de travail temporaire, de formation, de recrutement, de portage salarial, de prestations de services incluant des prestations digitalisées de paie et de gestion de personnel, et d'accompagnement à la mobilité professionnelle. Les forces du groupe comptent sa maîtrise reconnue de la mobilité intra-communautaire permettant de sourcer à l'étranger des compétences pénuriques en France, sa capacité à packager une offre multi-services pour des clients désirant externaliser et optimiser la gestion de leurs ressources humaines, ainsi que son fort ancrage territorial permettant d'être au plus près de ses clients, intérimaires et candidats. En 2022, Mare Nostrum compte une centaine d'implantations en Europe (France, Portugal, Roumanie, Pologne et Suisse).