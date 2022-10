MARE NOSTRUM : Résultats semestriels 2022

MARE NOSTRUM

Résultats du 1er semestre 2022

Chiffre d’affaires en progression de 11%

Stratégie gagnante de diversification du portefeuille d’activités

Progression de l’EBE





En millions d’euros S1 2022 S1 2021 Chiffre d’affaires 84,6 75,7 Autres produits d’exploitation 3,1 2,1 Achats consommés et autres chg ext. -22,3 -19,1 Charges de personnel - 62,3 -56,1 Impôts et taxes - 1,7 -1,4 Excédent Brut d’Exploitation 1,4 1,2 Résultat d’exploitation 0,5 0,5 Résultat financier - 0,2 -0,1 Résultat exceptionnel - 0,3 -0,4 Impôt sur les résultats -0,4 -0,5 Résultat net de l’ens. Consolidé -0,4 -0,6 Résultat net part du Groupe -0,8 -0,9

Le Conseil d'Administration de Mare Nostrum, réuni le 30 septembre 2022, a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2022. Le rapport d’examen limité des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle a été émis le 3 octobre 2022.

Grenoble, le 3 octobre 2022 – 19h30 - Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, confirme la bonne orientation de ses activités sur le début d’année 2022 avec un chiffre d’affaires de 84,6 M€ qui s’apprécie de 11,5% par rapport au 1er semestre 2021 et de + 3,4% par rapport au S1 2019 (81,6 M€).

Cette croissance du chiffre d’affaires et la diversification du portefeuille d’activités permettent à la marge brute du Groupe de progresser de 2,2 M€, notamment portée par la montée en puissance de la division Formation. L’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) s’élève pour sa part à 1,4 M€ suite au renforcement des effectifs (+1,2 M€), lié à l’augmentation des permanents accompagnant l’ouverture de nouveaux sites (Dijon, Bourg-en-Bresse, Saint-Jean-de-Maurienne,…), au développement de la Formation et du Recrutement mais également à l’intégration de l’Agence Unique1 et d’Uni’TT2. De même, les autres achats et charges externes ont progressé de 0,5 M€ avec l’intensification et le renchérissement du coût des déplacements (+0,2 M€). Le Résultat d’exploitation se maintient ainsi à 0,5 M€ et le Résultat net de l’ensemble consolidé s’améliore pour s’établir à - 0,4 M€ à fin juin 2022 contre - 0,6 M€ à fin juin 2021.

Les disponibilités du Groupe au 30 juin 2022 s’élèvent à 11,8 M€ (contre 14,4 M€ au 31 décembre 2021). L’endettement net s’inscrit à 17,4 M€ et porte le ratio d’endettement net3 à 152% à fin juin.

Progression des activités et optimisation des marges afin d’améliorer la rentabilité

Le renforcement des équipes opéré au cours de l’année, notamment en Formation et Recrutement, portera ses effets dès l’exercice 2023 et contribuera au renforcement du chiffre d’affaires de ces divisions. En parallèle, le Groupe mène une optimisation de ses charges de structure (parc automobiles permanents/intérimaires, informatique, téléphonie,…) qui s’accompagne également d’une politique commerciale orientée vers les activités à plus forte marge, d’une augmentation des tarifs déjà initiée au troisième trimestre 2022 et d’une optimisation des marges dans le Travail Temporaire. Ces mesures devraient permettre d’améliorer la profitabilité du Groupe et absorber l’augmentation des coûts liée au contexte géopolitique actuel (énergie, transport, inflation,…).

De nouveaux enjeux RH à relever pour les entreprises

Dans un environnement économique complexe et inflationniste, Mare Nostrum va poursuivre la diversification de sa clientèle en Travail Temporaire en se renforçant sur des secteurs d’activité valorisant son expertise (notamment Agro-alimentaire, Transport,…) et étoffer son offre Formation qui devrait notamment bénéficier de l’ouverture de son nouveau CFA en Bourgogne Franche-Comté.

Fidèle à son ADN, Mare Nostrum va également consolider son offre sur ses territoires historiques avec l’ouverture prochaine à Bayonne d’un nouveau Terra Nostra, concept innovant regroupant sur un même lieu l’ensemble de l’offre du Groupe pour accélérer les ventes croisées, et la montée en puissance de son implantation à Saint-Jean-de-Maurienne, opérationnelle depuis cet été, qui accompagnera les clients Grands Comptes du Groupe sur le chantier d’envergure Lyon-Turin qui contribuera dès 2023 au chiffre d’affaires.

Fort d’une offre globale, complète et innovante, Mare Nostrum est bien positionné pour accompagner les entreprises et leur apporter une réponse sur-mesure afin de faire face aux nouveaux défis en matière de ressources humaines tels que le besoin de flexibilité, les problématiques de pénurie de compétences et la fidélisation des salariés.

Mare Nostrum, pleinement mobilisé sur l’amélioration de sa rentabilité, confirme sa volonté de renouer avec la profitabilité nette dès 2022 et conserve son ambition de devenir un acteur incontournable des RH pour les PME/ETI.

Evolution de la gouvernance

Le Conseil d’administration de Mare Nostrum réuni le 30 septembre 2022, a pris acte de la démission de Monsieur Frank Hueber de ses fonctions de Directeur Général Délégué et d’administrateur du Groupe pour initier une nouvelle orientation professionnelle. Monsieur Frank Hueber a quitté le Groupe mais demeure à ce jour actionnaire de Mare Nostrum.

« Je remercie Frank pour son engagement et sa contribution au succès du Groupe ainsi que son implication auprès de nos équipes durant ces 8 dernières années. Ce fut un plaisir de travailler à ses côtés et je lui souhaite une réussite pleine et entière dans sa nouvelle vie. L’aventure continue pour Mare Nostrum qui a déjà retrouvé ses meilleurs niveaux d’activité et devrait prochainement renouer avec la profitabilité nette.» exprime Nicolas Cuynat, Président Directeur-Général de Mare Nostrum.

Le rapport financier semestriel est disponible dans la rubrique « Finance » du site www.mare-nostrum.eu

Prochains RDV :

4 octobre 2022 à 10h30 : Présentation des résultats semestriels 2022 (visioconférence)

26 octobre 2022 : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 18 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance dynamique. Il s’appuie sur plus de 400 collaborateurs permanents, plus de 10 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum dispose du statut « Entreprise innovante » de Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

Contacts

MARE NOSTRUM

Investisseurs

Nicolas Cuynat

Tél : +33 (0)4 38 12 33 50

investisseurs@mare-nostrum.eu AELIUM

Investisseurs

Solène Kennis

Tél : +33 (0)1 75 77 54 68

marenostrum@aelium.fr





1 Communiqué du 19 avril 2022

2 Communiqué du 16 décembre 2021

3 Endettement financier net / capitaux propres

