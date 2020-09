MARE NOSTRUM : lancement du Club des actionnaires

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mare Nostrum a annoncé le lancement de son Club d’actionnaires « Club Azur 4.0 ». L'expert des ressources humaines pour les PME/ETI précise que ce club, gratuit et ouvert à tout actionnaire de de la société, a pour vocation de renforcer les relations entre le groupe et ses actionnaires en favorisant les échanges et en récompensant leur fidélité." À l'écoute de nos actionnaires, nous sommes attentifs à construire avec tous un véritable lien durable, c'est notre marque de fabrique " a déclaré Nicolas Cuynat, président directeur général de Mare Nostrum.