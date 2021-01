Mare Nostrum : - Chiffre d'affaires 2020 de 123,2 M

MARE NOSTRUM

Accélération de la reprise au S2

Chiffre d’affaires 2020 de 123,2 M€



Grenoble, le 27 janvier 2021 – 18h30 - Mare Nostrum , expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, affiche sur le second semestre 2020 une progression de 34% de son chiffre d’affaires par rapport au 1er semestre 2020 pour s’inscrire à 70,7 M€. Cette accélération du redressement de l’activité permet au chiffre d’affaires 2020 de s’établir à 123,2 M€ dans une année particulièrement pénalisée par la crise sanitaire.

En millions d’euros 2020 2020

Périmètre comparable 2019 Variation

en % CA 1er semestre 52,6 49,6 81,6 -36% CA 2ème semestre 70,7 67,6 82,9 -15% TOTAL CA annuel 123,2 117,2 164,5 -25%

Périmètre comparable : chiffre d’affaires sans la contribution d’AT Patrimoine et d’Inalvea

Chiffres 2020 non audités ; chiffres 2019 audités

Sur l’exercice, la division Travail Temporaire (TT) portée par la reprise progressive des activités sur le second semestre, s’inscrit à 107,6 M€ (-29% vs 2019) et représente 87% du CA Groupe contre 92% l’an passé.

La division Formation du Groupe bénéficie pour sa part de l’intégration réussie d’AT Patrimoine, spécialisée dans la formation des gardiens et employés d'immeuble, et de sa filiale EPI Concept, dédiée à la fourniture d’Equipements de Protection Individuelle. Le chiffre d’affaires de la division s’établit ainsi à 6,4 M€ sur l’année 2020 (x3,6 vs 2019) et représente désormais 5,2% du CA consolidé contre 1% l’an passé.

Les activités de Portage salarial et de Recrutement, plus marquées par les effets de la pandémie, s’élèvent respectivement à 6,7 M€ (5,4% du CA Groupe) et 1,5 M€ (1% du CA Groupe) sur l’année 2020.

Renforcement volontariste de l’offre

Outre la diversification confirmée de son portefeuille d’activités, le Groupe a également renforcé ses positions sur des segments stratégiques tels que la santé, avec l’acquisition d’Inalvea Développement en octobre 2020, dédiée à la gestion du back-office des agences d’intérim du médico-social.

De même, la forte demande en matière d’e-commerce a permis au Groupe de renforcer sa présence sur le secteur de l’Industrie et de la Logistique (21% du CA contre 20% l’an passé) ainsi que dans le Commerce & Tertiaire (9% du CA contre 6% en 2019). Sous l’effet année pleine de l’intégration d’AT Patrimoine, l’Immobilier passe de 1% à 4% du CA tandis que le BTP, expertise historique du Groupe, reste majoritaire mais ne représente plus que 66% du CA 2020 contre 73% l’an passé.

Cette offre large permet à Mare Nostrum de bénéficier d’un socle diversifié d’activités pour traverser la crise. De même, la montée en puissance programmée de l’offre globale Grands Travaux Facilities du Groupe, accompagnant les Grands comptes sur l’ensemble de leurs besoins en matière de grands chantiers, ainsi que la poursuite de la digitalisation de son offre de formation et le lancement à venir de son magasin virtuel Terra Nostra (regroupant en ligne l’ensemble de l’offre RH du Groupe), devraient contribuer au retour à une activité normative.

Dans un marché de l’emploi complexe, Mare Nostrum poursuit la mise en œuvre de son agilité pour adapter son modèle économique. Fort de relais de croissance identifiés et d’un positionnement sur des segments porteurs, le Groupe confirme son ambition de devenir un acteur incontournable des solutions RH pour les PME/ETI.

Plus d’informations sur www.mare-nostrum.eu

Prochain RDV :

28 avril 2021 : Résultats annuels 2020 et chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021





A propos de Mare Nostrum :



Depuis plus de 15 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 300 collaborateurs permanents, 12 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

Contacts :

MARE NOSTRUM AELIUM Investisseurs

Nicolas Cuynat

Tél : +33 (0)4 38 12 33 50

investisseurs@mare-nostrum.eu







Presse

Céline Anselme

Tél : +33 (0)4 76 24 91 38

canselme@mare-nostrum.eu Investisseurs

Jérôme Gacoin / Solène Kennis

Tél : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr

















Pièce jointe