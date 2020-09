MARE NOSTRUM

Lancement du Club des actionnaires de Mare Nostrum

Grenoble, le 2 septembre 2020 -18h – Mare Nostrum , expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, a le plaisir d’annoncer le lancement de son Club d’actionnaires « Club AZUR 4.0 ». Gratuit et ouvert à tout actionnaire de Mare Nostrum, ce Club a pour vocation de renforcer les relations entre le Groupe et ses actionnaires en favorisant les échanges et en récompensant leur fidélité.

Les membres du Club des actionnaires AZUR 4.0 de Mare Nostrum pourront :

recevoir directement toutes les actualités du Groupe (communiqués de presse financiers, lettres aux actionnaires, rapports annuels/semestriels,…) ;

être conviés à des événements spécifiques (salons, événements sportifs, etc..) et à des rencontres avec les dirigeants ;

disposer d’un espace dédié sur le site internet de Mare Nostrum regroupant les informations du Club et leur permettant de s’inscrire aux événements du Club ;

Nicolas Cuynat, Président Directeur Général de Mare Nostrum, a déclaré : « Ce Club a pour objectif de renforcer la relation de confiance qui lie le Groupe à ses actionnaires depuis son introduction en Bourse, en instaurant une plus grande proximité et en multipliant les occasions d’échange et d’information. À l’écoute de nos actionnaires, nous sommes attentifs à construire avec tous un véritable lien durable, c’est notre marque de fabrique. »

Devenir membre du Club des Actionnaires AZUR 4.0 de Mare Nostrum :

L’adhésion au Club est simple et gratuite. Il suffit de posséder une action Mare Nostrum au porteur ou au nominatif. Les actionnaires remplissant les conditions d’adhésion1 et souhaitant adhérer au Club, doivent compléter et renvoyer au Groupe le formulaire d’adhésion disponible sur le site Mare Nostrum, rubrique « Finances ».

Pour toute information, vous pouvez contacter le Club par email à clubazur4.0@mare-nostrum.eu ou par téléphone au 04 38 12 33 50.

Plus d’informations sur www.mare-nostrum.eu

Prochains RDV :

29 octobre 2020 : Résultats semestriels 2020

3 novembre 2020 : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 15 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarques dédiée aux TPE/PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 270 collaborateurs permanents, 12 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

Contacts :

MARE NOSTRUM AELIUM Investisseurs

Nicolas Cuynat

Tél : +33 (0)4 38 12 33 50

investisseurs@mare-nostrum.eu Investisseurs

Jérôme Gacoin / Solène Kennis

Tél : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr

1 Retrouvez les conditions d’adhésion sur le site du Groupe

