MARE NOSTRUM

Plan de développement 2021-2023 ambitieux

pour le segment très spécialisé de Grands Travaux Facilities

Grenoble, le 3 décembre 2020 – 18h00 - Mare Nostrum , expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, annonce le déploiement de son offre Grands Travaux Facilities au travers d’un plan de développement ambitieux qui prévoit de nouvelles expertises dans le secteur très spécialisé des grands chantiers ainsi que l’élargissement de son maillage territorial avec des agences à Grenoble, Lyon, Paris et bientôt Bordeaux et Montpellier.

Fort d’un chiffre d’affaires de plus de 7 M€ en 2020, Grands Travaux Facilities ambitionne d’atteindre près de 14 M€ de chiffre d’affaires en 2021 et plus de 25 M€ en 2023 grâce à la diversification de son offre pour répondre à tous les besoins de ses clients. Expert reconnu dans le secteur des grands chantiers, Grands Travaux Facilities offre déjà ses services en Terrassement, Insertion, Génie Civil, Réseaux secs et humides et Environnement, et prévoit :

l’ouverture d’une agence spécialisée dans le rail pour l’ensemble des travaux ferroviaires,

le renforcement de l’ unité Levage dédiée aux chantiers nécessitant l’utilisation de grues ou de machines spécifiques pour gros levages,

dédiée aux chantiers nécessitant l’utilisation de grues ou de machines spécifiques pour gros levages, une nouvelle spécialité avec l’expertise travaux sur cordes pour toutes les interventions périlleuses dans les domaines du bâtiment, de l’industrie et de l’activité subaquatique.



Depuis plus de 10 ans, les experts de Grands Travaux Facilities mobilisent tout leur savoir-faire pour répondre aux exigences de leurs clients et ont déjà œuvré sur de nombreux chantiers d’envergure tels que la LGV SEA Tours-Bordeaux, l’élargissement de l’A9, l’importante station Hydraulique de la Romanche et actuellement le Grand Paris. Cette équipe d’experts se positionne actuellement pour la montée en puissance de la LGV Lyon-Turin, renforce ses positions en Ile-de-France, et prévoit de prendre une part active dans les travaux du Canal Seine-Nord.

Renforcement de l’équipe de direction pour accompagner la croissance de la division

Fer de lance des savoir-faire du Groupe Mare Nostrum, Grands Travaux Facilities dispose d’un certain nombre d’accords nationaux avec de très grands groupes ou ETI françaises du Bâtiment et des Travaux Publics. Son excellence a également permis au Groupe de signer cet été un nouvel accord national avec Bouygues Travaux Publics. Afin d’accompagner cette trajectoire de croissance, le Groupe a structuré et renforcé sa cellule Grands Comptes avec l’arrivée d’un Directeur expérimenté en la personne de Sébastien Déchelette fort de sa douzaine d’années d’expérience à des postes similaires chez des majors de l’intérim.

Nicolas Cuynat, PDG de Mare Nostrum, commente : « Je suis confiant quant à la nouvelle dynamique engagée pour notre segment Grands Travaux Facilities. Notre offre est simple : nous accompagnons nos clients sur tout le territoire, nous recrutons du personnel spécifique aux chantiers Grands Travaux et nos permanents sont spécialisés dans chaque niche, comme par exemple les travaux de cordage. Nous faisons des « grands déplacements » une offre de proximité pour nos clients et nos intérimaires. De plus, nous déployons toutes nos expertises supports pour renforcer cette ingénierie RH (formations, qualité et sécurité, plateforme dématérialisée, recrutement par cooptation avec Linkeys …). Le Groupe va ainsi pouvoir continuer à contribuer à l’employabilité du personnel spécialisé pour cette activité qui lui est chère : les Grands Chantiers. »

Conformément à sa stratégie de renforcement de ses savoir-faire, ce plan de développement viendra parfaitement renforcer les positions déjà reconnues de Mare Nostrum en matière de prestations de services dans le secteur des Ressources Humaines, et plus particulièrement dans les domaines d’expertise des grands travaux.

Plus d’informations sur www.mare-nostrum.eu

Prochaine communication :

27 janvier 2021 : Chiffre d’affaires 2020

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 15 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 300 collaborateurs permanents, 12 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

Contacts

MARE NOSTRUM AELIUM Investisseurs

Nicolas Cuynat

Tél : +33 (0)4 38 12 33 50

investisseurs@mare-nostrum.eu







Presse

Céline Anselme

Tél : +33 (0)4 76 24 91 38

canselme@mare-nostrum.eu



Investisseurs

Jérôme Gacoin / Solène Kennis

Tél : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr









Pièce jointe