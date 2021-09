Mare Nostrum : Platinum Skills, nouvelle offre Formation du Groupe pour accompagner et anticiper les besoins des entreprises

1

MARE NOSTRUM | REFONTE DU PÔLE FORMATION DU GROUPE

Platinum Skills, nouvelle offre Formation du Groupe

pour accompagner et anticiper les besoins des entreprises

Grenoble, le 15 septembre 2021 - 18h - Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, a comme annoncé procédé à une refonte de son offre globale de Formation sous l'impulsion d'Anne Poinson qui a pris la tête du Pôle en début d'année. Au travers de son offre désormais unifiée sous la bannière « Platinum Skills », le Groupe va accompagner les entreprises de toutes tailles en formant leurs futures ressources et en augmentant l'employabilité de leurs collaborateurs. Cette offre repensée et réorganisée vise à simplifier, homogénéiser et rendre plus cohérente les différentes marques du Groupe dans ce domaine.

Conformément à sa stratégie, Mare Nostrum propose à ses clients et intérimaires une offre complète

forte valeur ajoutée avec de véritables parcours de formation construits sur-mesure autour de ses

4 domaines d'expertise :

Platinium CQFT, spécialisée dans la formation réglementaire.

Certification testeur CACES® (Certificat d'aptitude à la Conduite En

Sécurité)

Focus Consult devient Platinium Consult, dédiée aux formations dans la santé et la sécurité au travail, la qualité de l'environnement et l'hygiène en entreprise.

Contact D Pro devient Platinium by Contactdpro, spécialisée dans le conseil et l'accompagnement des sportifs en reconversion et les formations en langues.

Platinium Executive, consacrée au management de proximité, l'encadrement, la gestion de projet, les Ressources Humaines (GPEC, Formation, Recrutement) et la bureautique.

Axe clé du développement du Groupe, l'offre Formation a déjà confirmé son dynamisme sur ce 1er semestre 2021 avec une croissance de 20% de son chiffre d'affaires par rapport à la même période l'an passé1. Conscient des enjeux stratégiques en matière de Ressources Humaines, Mare Nostrum va plus loin en anticipant les besoins des entreprises et en formant dès à présent via son CFA les futurs candidats à l'emploi sur des segments qui manquent cruellement de compétences. Fidèle à sa volonté de construire une offre au service des entreprises, des jeunes et de l'emploi, le Groupe démontre une nouvelle fois sa capacité d'innovation et l'étendue de son savoir-faire en matière de Ressources Humaines et d'accompagnement de ses clients sur l'ensemble du cycle de l'emploi.

1 Cf communiqué du 27 juillet 2021