L'essentiel :

- Chiffre d'affaires consolidé de 43,7 MEUR au premier semestre 2026.

- Croissance de 15,3% du chiffre d'affaires au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre.

- Activités Formation et Recrutement en progression, respectivement +5,0% et +11,5%.



Le groupe Mare Nostrum, spécialisé dans les ressources humaines pour les PME/ETI, a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 43,7 MEUR au premier semestre 2026. Ce semestre a été entièrement réalisé sur le nouveau périmètre du groupe, illustrant sa capacité à maintenir une activité stable malgré un contexte défavorable pour le travail temporaire.



Au deuxième trimestre, Mare Nostrum a enregistré une croissance de 15,3% de son chiffre d'affaires par rapport au premier trimestre, atteignant 23,4 MEUR. Cette progression représente également une hausse de 1,7% par rapport au deuxième trimestre 2025 à périmètre comparable. L'activité Travail Temporaire a connu un rebond net au deuxième trimestre, avec un chiffre d'affaires de 41,6 MEUR sur le semestre, contre 45,4 MEUR au premier semestre 2025.



Par ailleurs, les activités stratégiques du groupe continuent de se développer. La Formation a progressé de 5,0% à périmètre comparable, soutenue par l'élargissement des actions de Platinum CQFT et le déploiement de nouvelles formations qualifiantes. Le Recrutement a augmenté de 11,5% sur la période, bénéficiant notamment du lancement de la branche Santé début 2025, qui rencontre un succès auprès des secteurs médical et paramédical.



Mare Nostrum poursuit sa stratégie centrée sur l'amélioration de la rentabilité, le développement des activités Formation et Recrutement, ainsi que le redéploiement commercial de l'intérim sur des secteurs clés comme le BTP-grands travaux, l'agroalimentaire et la santé. Le groupe estime disposer des fondamentaux nécessaires pour tirer parti de la normalisation progressive du marché de l'emploi.



Consultez le communiqué complet sur Zonebourse : MARE NOSTRUM : CHIFFRE D'AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE - LE NOUVEAU MARE NOSTR... | Zonebourse



Ce contenu a été produit par un rédacteur IA de Zonebourse à partir d'informations financières sélectionnées, traduites, structurées et enrichies automatiquement. Signaler une erreur ou une omission.