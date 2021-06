Mare Nostrum

Linkeys signe un contrat avec Sincrone,

distributeur des solutions Bouygues Telecom Entreprises

Grenoble, le 16 juin 2021 – 18h - Linkeys, la solution 100% digitale du groupe Mare Nostrum dédiée au recrutement par cooptation, annonce la signature d’un contrat annuel avec Sincrone, distributeur des solutions Bouygues Telecom Entreprises, pour la diffusion de ses offres d’emploi sur la plateforme du Groupe.

Implanté sur l’ensemble du territoire national, le groupe Sincrone couvre l'ensemble des besoins IT Télécoms des entreprises grâce à la combinaison de ses 3 filiales : Digital-Liance, Ilco et MobileCase. La signature de ce contrat permet à Linkeys d’élargir ses offres d’emploi au secteur des télécommunications (acheteurs, ingénieurs commerciaux, techniciens réseaux et télécoms) et à Sincrone de bénéficier de la communauté des 32 000 Linkers pour chasser ses futurs talents.

Plateforme performante proposant des solutions innovantes à ses clients et utilisateurs, Linkeys affiche en une année, une croissance de 429 % de postes en ligne avec un taux d’engagement de plus de 1 650 % pour les contrats d’embauche cooptés. Cette excellente interaction entre Linkeys et ses Linkers se traduit également depuis le début de l’année 2021 par plus de 2 300 postes en ligne, plus de 230 contrats de travail signés et plus de 110 000 € de primes distribuables.

Nicolas Cuynat, Président Directeur Général de Mare Nostrum et Président du Conseil d’Administration de Linkeys, déclare : « Nous sommes ravis de la signature de ce contrat entre Linkeys et l’entreprise grenobloise Sincrone. Ce dernier bénéficie d’un ambassadeur de première ligne, le triple vainqueur de la coupe d’Europe de Rugby, Jean-Charles Orioli. En élargissant ses offres d’emploi au secteur des télécoms, Linkeys renforce la valeur ajoutée de sa plateforme de recrutement participatif et assoit sa présence dans l’hexagone grâce à une offre RH différenciante et innovante. »

Fort de la signature de ce contrat, Linkeys apparaît plus que jamais comme un relais de croissance à forte valeur ajoutée pour le groupe Mare Nostrum qui confirme son ambition de devenir un acteur incontournable des solutions RH pour les PME/ETI.

Plus d’informations sur www.mare-nostrum.eu

Prochains RDV :

18 juin 2021 : Assemblée Générale

27 juillet 2021 : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2021

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 15 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 300 collaborateurs permanents, 12 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

Contacts :

Mare Nostrum AELIUM

Investisseurs

Nicolas Cuynat

Tél : +33 (0)4 38 12 33 50

investisseurs@mare-nostrum.eu







Presse

Céline Anselme

Tél : +33 (0)4 76 24 91 38

canselme@mare-nostrum.eu Investisseurs

S.Batlot / S.Kennis

Tél : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr

Pièce jointe