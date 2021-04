MARE NOSTRUM

Lancement de la boutique RH virtuelle

Terra Nostra



Grenoble, le 12 avril 2021 – 8h - Mare Nostrum , expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, poursuit son développement et la digitalisation de son offre avec le lancement de sa boutique RH virtuelle Terra Nostra regroupant en ligne l’ensemble de l'expertise et de l’offre en Ressources Humaines du Groupe.

Conformément à son plan de développement et après l’implantation de quatre boutiques RH de proximité Terra Nostra , Mare Nostrum renforce son offre avec une version virtuelle de son concept. Cette boutique RH en ligne permet aux candidats de disposer de conseils d’experts et d’un espace dédié accessible 7 jours sur 7, 24h sur 24h.

Emploi, Recrutement, Formation, Travail Temporaire, Cooptation, Portage salarial & Mobilité professionnelle, Conseil & Entrepreunariat, le site Terra Nostra propose aux candidats de retrouver l’ensemble des solutions RH du groupe Mare Nostrum. Dès leur première connexion, les candidats sont invités à faire le point sur leur situation professionnelle. Après avoir renseigné certaines informations, ces derniers accèdent à un suivi personnalisé avec un conseiller afin d’être orientés vers la solution RH la plus pertinente pour construire leur futur projet professionnel, améliorer leur employabilité ou monter en compétences.

Nicolas Cuynat, Président Directeur Général de Mare Nostrum, déclare : « Nous sommes très heureux de poursuivre la digitalisation de nos services avec la mise en ligne de notre boutique RH de proximité, Terra Nostra. La digitalisation de Terra Nostra, qui allie emploi et compétences, nous permet de renforcer notre offre et nous ouvre l’accès à des candidats. En regroupant sur un même lieu et un même site l’ensemble de l’offre Mare Nostrum, nous proposons une expérience globale autour des Ressources Humaines et nos conseillers peuvent ainsi élargir leur champ d’intervention sur chacun de leurs comptes. C’est cette approche différenciante et sur-mesure des Ressources Humaines qui fait la force de Mare Nostrum. »

En digitalisant sa boutique RH de proximité Terra Nostra, Mare Nostrum confirme sa dynamique commerciale destinée à renforcer sa croissance organique en développant la vente croisée de ses activités, et réaffirme sa volonté de devenir un acteur incontournable des solutions RH pour les PME/ETI.

Découvrez la boutique RH Terra Nostra sur www.terra-nostra.xyz

Plus d’informations sur www.mare-nostrum.eu

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 15 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 300 collaborateurs permanents, 12 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

