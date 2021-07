MARE NOSTRUM

Nomination d’Olivier BANI

au poste de Directeur Général Délégué

Grenoble, le 5 juillet 2021 – 8h00 - Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, annonce la nomination d’Olivier Bani au poste de Directeur Général Délégué du Groupe à compter du 1er juillet 2021. Après avoir occupé les fonctions de Directeur Administratif et Financier pendant près de 2 ans, il aura en charge au sein de cette nouvelle fonction de piloter les fonctions Finance, Ressources Humaines, Risques et Qualité.

Conformément aux ambitions du Groupe, Oliver Bani aura notamment pour objectifs de favoriser le développement de métiers et segments rentables par croissance organique (dont projets intrapreneuriaux), acquisitions ou rapprochements, ainsi que de poursuivre la structuration des fonctions Support en lien étroit avec les Métiers du Groupe et leurs évolutions.

Diplômé de Kedge Business School, Olivier Bani dispose d’une expérience de plus de 20 ans dans des fonctions financières acquise au sein d’ETI cotées principalement. Il débute sa carrière en tant que Contrôleur de gestion Industriel (Groupe Technicatome) puis Région (Groupe Assystem), avant de rejoindre en 2003 le Groupe GL Events en tant que Business Controller. Il intègre le Groupe ORAPI en 2006 en tant que Contrôleur financier. Au sein du leader européen de l’hygiène professionnelle, il accèdera au poste de Directeur du Contrôle Financier où il structurera la consolidation et le contrôle de gestion, et participera à la création, l’acquisition et l’intégration de plus de 10 filiales en Europe, Amérique Latine et Asie du Sud-Est. Fort de cette expérience de plus de 12 ans au sein d’un Groupe international coté, il rejoint les équipes de Mare Nostrum en 2019 pour accompagner la structuration du Groupe à l’occasion de son introduction en Bourse.

Nicolas Cuynat, PDG du Groupe, a commenté cette nomination : « Olivier s'est rapidement approprié la culture du Groupe avec une très bonne vision et analyse de nos métiers. Ses qualités humaines lui ont permis également une parfaite intégration dans l’équipe de direction en particulier et dans le Groupe en général. Son expérience en finance et dans les opérations de croissance externe sera un atout dans la mise en œuvre de notre stratégie et un précieux soutien pour accompagner le développement de Mare Nostrum. Après une année si particulière qui nous a permis de nous réinventer, cette nomination constitue une nouvelle étape importante dans la transformation et la stratégie de croissance du Groupe. »

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 17 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 350 collaborateurs permanents, 12 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

