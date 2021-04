MARE NOSTRUM

Résultats annuels 2020

- Amélioration des résultats sur le 2ème semestre

- Structuration du Groupe pour accélérer le développement

- Trésorerie solide de 15 M€

Croissance dynamique de l’activité sur le 1er trimestre 2021 (+ 9%)

Stratégie de conquête pour un doublement de taille à 4 ans

En millions d’euros S1 2020 S2 2020 2020 2019 Chiffre d’affaires 52,6 70,8 123,4 164,5 Production immobilisée 0,1 - 0,1 1,1 Transferts de charges 1,5 1,2 2,7 3,6 Achats cons. et chg ext. -15,0 -16,9 -31,9 -36,1 Charges de personnel -39,8 -54,1 -93,9 -126,7 Impôts et taxes -1,2 -1,6 -2,8 -2,8 EBE -1,9 -0,6 -2,5 3,6 Résultat d’exploitation -2,9 -1,25 -4,15 2,1 Résultat financier -0,4 -0,4 -0,8 -0,4 Résultat exceptionnel -0,5 0,4 -0,1 -0,6 Résultat net de l’ens. Consolidé -4,3 -1,7 -6,0 0,4 Résultat net part du Groupe -4,0 -1,7 -5,7 0,3

Le Conseil d'Administration de Mare Nostrum, réuni le 27 avril 2021, a arrêté les comptes annuels au 31 décembre 2020. Les diligences d'audit sont en cours à la date de ce communiqué.

Grenoble, le 28 avril 2021 – 19h - Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, clôture un exercice 2020 marqué par la crise du COVID-19 au cours duquel il a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 123,4 M€. Après un 1er semestre extrêmement pénalisé par les mesures sanitaires, le Groupe a enregistré une reprise de son activité et une amélioration de ses résultats sur le second semestre 2020. Au cours de cette année atypique, le Groupe en a profité pour accélérer la digitalisation de son offre, se réinventer et se structurer afin d’être prêt pour saisir toute opportunité de croissance.

La progression de l’activité sur le second semestre 2020 (+34% par rapport au S1 2020) et le plan d’économies initié dès le S1 2020, permettent à l’EBE de se rapprocher de l’équilibre à -0,6 M€ sur le second semestre. Sur l’année, ce dernier s’établit à -2,5 M€ pénalisé par la baisse d’activité liée à la pandémie. De même, le Résultat d’exploitation progresse de +1,6 M€ sur le S2 2020 par rapport au S1 2020 pour s’inscrire sur l’année à -4,15 M€ et le Résultat net Part du Groupe à -5,7 M€.

Trésorerie solide de 15 M€ à fin décembre

Sur la période, le Groupe s’est attaché à maîtriser ses coûts et préserver sa trésorerie. À la clôture de l’exercice, Mare Nostrum dispose ainsi d’une trésorerie de plus de 15 M€ lui permettant de poursuivre sereinement son développement sur 2021. L’endettement net a progressé à 13 M€ et comprend les Prêts Garantis par l’État (PGE) obtenus dans l’année. Le ratio d’endettement net1 se porte ainsi à 103% au 31 décembre 2020.

Retour à la croissance sur le 1er trimestre 2021 : + 9%

Sur le 1er trimestre 2021, le Groupe confirme la bonne orientation de ses activités et réalise un chiffre d’affaires de 34,4 M€ en progression de 9% par rapport au T1 2020 qui n’avait été que partiellement pénalisé par l’arrivée du virus sur le territoire français.

Le Travail Temporaire retrouve une activité plus normative pour s'inscrire à 29,6 M€ en progression de 9% par rapport à l’an passé. La bonne tenue des activités d’AT Patrimoine permet au pôle Formation de s'établir à 1,9 M€ sur trimestre (+10%). De même, les activités de Mobilité/Portage salarial s’apprécient de +3% par rapport au T1 2020 pour s’élever à 2 M€ sur la période. Pour sa part, l’activité d’Inalvea Développement, intégrée depuis le 1er octobre 2020, et le pôle Recrutement contribuent aux revenus du Groupe à hauteur de 0,4 M€ chacun.

Stratégie de conquête pour doubler de taille à 4 ans

Fortement mobilisé sur la mise en place de nouveaux leviers de croissance, Mare Nostrum a accéléré la digitalisation de son offre avec la mise en ligne de sa boutique RH de proximité, Terra Nostra et renforcé son expertise dans le BTP avec le développement de son pôle Grands comptes pour accompagner le plan de développement de son activité Grands travaux Facilities2.

Mare Nostrum a, par ailleurs, développé et structuré son pôle Formation, notamment avec la commercialisation de nouvelles offres de formation et la création d’un nouveau catalogue de formations en e-learning. Suite à l’arrivée d’Anne Poinson en tant que Responsable du pôle, le Groupe va accélérer la réorganisation de son activité Formation qui constitue un relais de croissance important et un pilier incontournable de la montée en compétences des intérimaires et salariés. En digitalisant son offre, en diversifiant son portefeuille d’activités et en renforçant ses savoir-faire, Mare Nostrum dispose des leviers nécessaires à la poursuite de sa croissance organique.

Dans un marché de l’emploi en pleine mutation, Mare Nostrum compte également profiter des opportunités de marché pour accélérer significativement son développement. Pour ce faire, le Groupe a engagé une stratégie de conquête axée sur des partenariats commerciaux/stratégiques avec d’autres acteurs du secteur et des acquisitions ciblées. En capitalisant sur la concentration du secteur, Mare Nostrum entend rapidement gagner de nouvelles parts de marché, renforcer son offre et élargir son portefeuille clients.

Fort d’une stratégie de croissance externe pertinente, d’une structure dimensionnée pour la croissance, d’une offre diversifiée et digitalisée, Mare Nostrum ambitionne de doubler de taille d’ici 4 ans et confirme sa volonté de devenir un acteur incontournable des RH pour les PME/ETI.

Plus d’informations sur www.mare-nostrum.eu

Prochains RDV :

29 avril à 11h30 : Présentation des résultats annuels 2020 et du chiffre d’affaires du T1 2021

La présentation des résultats annuels de la visioconférence sera disponible sur le site du Groupe dans la rubrique « information réglementée »

18 juin 2021 : Assemblée Générale

27 juillet 2021 : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2021

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 15 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 300 collaborateurs permanents, 12 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

1 Endettement financier net / capitaux propres

2 Cf communiqué du 3 décembre 2020

