Marechale Capital plc est une société de financement d'entreprises basée au Royaume-Uni. Les principales activités de la société sont la fourniture de services professionnels, de conseils et de services de courtage aux entreprises. Elle gère une activité de conseil en banque d'affaires et fournit un service de conseil en financement d'entreprise sur mesure. Ses services comprennent le développement d'entreprises, la levée de fonds ou d'autres activités d'entreprise, telles que les fusions et les acquisitions. Elle propose des levées de fonds par le biais de financements par actions, de financements par emprunt et de financements mezzanine. Ses services de conseil comprennent l'examen stratégique et le conseil, le refinancement et le conseil de sortie, et les plans de croissance. Elle propose des dettes subordonnées ou des instruments de capitaux propres privilégiés qui offrent des options de financement alternatives à ses clients. La société dispose d'un réseau d'investisseurs, notamment des sociétés de capital-investissement, des family offices, des investisseurs institutionnels et des gestionnaires de patrimoine. Elle conseille et finance des marques de consommation, des entreprises de loisirs, d'énergie propre, d'extraction de minerais et de technologie.