Marfrig Global Foods S.A. est spécialisé dans la production et la transformation de viande de boeuf et d'agneau. Le groupe développe également une activité de fabrication d'aliments pour animaux. A fin 2021, le groupe dispose de plus de 30 sites de production dans le monde. 76,1% du CA est réalisé au Brésil.

Secteur Transformation des aliments