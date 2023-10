Margaret Lake Diamonds Inc. est une société canadienne en phase d'exploration qui se consacre à l'acquisition et à l'exploration de ressources minérales situées au Canada et aux États-Unis. La société détient une participation de 18,5 % dans le projet diamantifère Diagras, dans les Territoires du Nord-Ouest. La propriété Diagras est située dans la partie nord-est du champ kimberlitique du Lac de Gras, à environ 22 kilomètres (km) au nord-nord-est (NNE) de la mine de diamants Diavik et à 36 km à l'est de la mine de diamants Ekati dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.), au Canada.

Secteur Métaux et minéraux précieux