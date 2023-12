MariaDB PLC, anciennement Mangomill plc, est une société de base de données en nuage. La société propose une base de données relationnelle conçue pour tous les nuages (publics, privés et hybrides). Ses solutions de base de données sont conçues pour prendre en charge n'importe quelle échelle, d'un département unique à une échelle mondiale, n'importe quelle charge de travail, des systèmes d'enregistrement (OLTP) à l'analyse (OLAP), dans n'importe quel nuage, qu'il soit privé, public, hybride ou multi-nuages. Les composants individuels de ses solutions incluent MariaDB Enterprise Server, une version premium de Community Server ; MariaDB Xpand, pour le langage de requête structuré distribué (SQL) ; MariaDB ColumnStore, pour l'entreposage de données ; MariaDB MaxScale, pour la haute disponibilité et l'équilibrage de charge ; et MariaDB SkySQL, une DBaaS pour les produits MariaDB sur les nuages publics. Ses marques offrent des services dans divers secteurs verticaux, notamment les services financiers, les voyages et l'hôtellerie, les télécommunications, etc. Ses services et son support incluent des corrections via des patchs, une aide à la performance et à l'optimisation, et une collaboration sur de nouvelles fonctionnalités.

Secteur Logiciels