Marico Limited : Nomura maintient son opinion neutre

Données financières INR USD EUR CA 2023 97 910 M 1 197 M 1 087 M Résultat net 2023 12 915 M 158 M 143 M Tréso. nette 2023 11 188 M 137 M 124 M PER 2023 52,9x Rendement 2023 1,60% Capitalisation 686 Mrd 8 387 M 7 612 M VE / CA 2023 6,89x VE / CA 2024 6,23x Nbr Employés 1 657 Flottant 39,7% Graphique MARICO LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MARICO LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 33 Dernier Cours de Clôture 530,45 INR Objectif de cours Moyen 567,55 INR Ecart / Objectif Moyen 6,99% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Saugata Gupta Chief Executive Officer, MD & Executive Director Pawan Agrawal Executive Vice President & Head-Finance Harsh Charandas Mariwala Non-Executive Chairman Vrijesh Nagathan Chief Information & Digital Technology Officer Shilpa Vohra Chief Research & Development Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) MARICO LIMITED 4.04% 8 387 PROCTER & GAMBLE COMPANY 2.47% 366 037 UNILEVER PLC 5.19% 140 165 ESTEE LAUDER -16.97% 73 631 HINDUSTAN UNILEVER LIMITED -1.74% 72 255 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 2.28% 66 988