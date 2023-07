Marico Limited est une société de produits de consommation opérant dans le domaine de la santé, de la beauté et du bien-être. Les principaux produits de la société sont les huiles comestibles, les soins capillaires et les soins personnels. La société propose diverses marques dans les catégories suivantes : soins capillaires, soins de la peau, huiles comestibles, aliments sains, hygiène, soins pour hommes et soins des tissus. Son portefeuille de marques comprend Parachute, Saffola, Saffola FITTIFY Gourmet, Coco Soul, Parachute Advansed, Hair & Care, Nihar Naturals, Livon, Set Wet, Set Wet Studio X, Veggie Clean, Kaya Youth, Travel Protect, House Protect, Mediker, Parachute Advansed Body Lotion, Revive, Veggie Clean, Parachute Advansed Coconut Creme Oil, Revive et Beardo. Son portefeuille international comprend des marques telles que Fiancee, Hair Code, Caivil, Hercules, Black Chic, Code 10, Ingwe, X-men et Thuan Phat. Elle exploite plus de huit usines en Inde, dans divers endroits. Elle est présente au Bangladesh, à Singapour, en Égypte, en Malaisie, au Moyen-Orient, au Népal, en Malaisie et en Afrique du Sud.

Secteur Produits cosmétiques