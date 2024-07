Marico Limited est une entreprise indienne de biens de consommation qui opère dans les secteurs de la beauté et du bien-être. La société opère dans des catégories de produits telles que l'huile de noix de coco, les huiles alimentaires raffinées, les huiles capillaires à valeur ajoutée, les revitalisants capillaires sans rinçage, les produits d'hygiène masculine et les aliments conditionnés, entre autres. Son portefeuille de marques comprend Parachute, Saffola, Saffola FITTIFY, Nihar Naturals, Parachute Advansed, Hair & Care, Livon, Set Wet, Mediker, Revive, Beardo, Just Herbs, Coco Soul, Pure Sense et True Elements. Le portefeuille international de produits de la société comprend des marques telles que Parachute, Parachute Advansed, HairCode, Fiancee, Caivil, Hercules, Black Chic, Code 10, Ingwe, X-Men, Mediker SafeLife, Thuan Phat, Isoplus, Purite De Provence et Oliv. L'entreprise est présente dans une cinquantaine de pays et exploite sept usines en Inde, situées à Puducherry, Perundurai, Jalgaon, Guwahati, Baddi et Sanand. Ses filiales comprennent MBL Industries Limited et Marico Middle East FZE.

Secteur Transformation des aliments