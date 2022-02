Marico nomme Ankit Desai au poste de directeur des médias et du marketing numérique pour son centre d'excellence en Inde et dans le monde.

Marico a recruté Ankit Desai en tant que responsable des médias et du marketing numérique pour son centre d'excellence en Inde et dans le monde. Il vient de Disney+Hotstar, où il a travaillé en tant que vice-président et responsable de la stratégie de revenus des produits (divertissement) pendant environ trois ans. C'est la deuxième fois que Desai occupera ce poste, après que son premier passage chez Marico ait pris fin en 2019 et qu'il ait été responsable des médias et du marketing numérique.