Maridive & Oil Services S.A.E est spécialisé dans les prestations de services offshore à destination essentiellement des industries pétrolières et gazières. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles : - prestations de services maritimes offshore : prestations de transport maritime, de forage, de maintenance des équipements, prestations de services de sauvetage, etc. ; - prestations d'ingénierie et de construction offshore : réalisation de conduits flexibles, d'ombilicaux et de tuyaux de montée, fabrication et installation de plateformes offshore, prestations de réparation, de maintenance et d'inspection.