MBWS - Informations sur les conditions financières de la cessation des fonctions de Directeur Général de la Société de Monsieur Andrew Highcock

Marie Brizard Wine & Spirits

(la « Société »)

Informations sur les conditions financières de la cessation des fonctions de Directeur Général de la Société de Monsieur Andrew Highcock

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) publie, conformément aux recommandations du rapport de l’AMF 2018 sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, les informations relatives aux conditions financières de la cessation des fonctions de Monsieur Andrew Highcock en qualité de Directeur Général, telles qu’approuvées par le Conseil d’Administration le 4 novembre 2022, sur recommandation du Comité des Rémunérations réuni le même jour.

1. Indemnité de départ





La Société s’est engagée à verser, en cas départ du Directeur Général, une indemnité égale à la rémunération moyenne brute, la rémunération variable et la prime d’impatriation que celui-ci a perçu au cours des 6 derniers mois ayant précédé la date du départ. Le bénéfice de cette indemnité de départ est subordonné à la réalisation de critères de performance à l’appréciation du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration ayant constaté la réalisation desdits critères de performance, l’indemnité de départ de Monsieur Andrew Highcock s’élèvera à 394.860 euros bruts.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le versement de cette indemnité de départ demeure soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires à venir.

2. Indemnité de non-concurrence





Le Conseil d’Administration du 4 novembre 2022 a décidé de libérer Monsieur Andrew Highcock de son engagement de non-concurrence.

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. Depuis la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines. L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Marie Brizard et Cognac Gautier.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

Pièce jointe