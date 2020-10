MBWS : finalisation de la cession des activités en Pologne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Marie Brizard Wine & Spirits a finalisé la cession de la totalité des actions de MBWS Polska et de Polmos Lancut au groupe United Beverages S.A. à la suite de la levée de l'ensemble des conditions suspensives. Comme annoncé le 16 juillet 2020, cet accord s'inscrit dans le plan stratégique de MBWS visant à évaluer chacune de ses activités au regard de leur capacité à créer de la valeur sur le long term eau sein du groupe. Le rachat par United Beverages S.A. va ainsi conférer à ces entités la taille critique requise pour une activité rentable pérenne.Les deux groupes vont désormais poursuivre leur collaboration à travers notamment un accord de distribution par United Beverages S.A. des produits de MBWS en Pologne.Il est rappelé que, conformément à l'accord signé, le versement du prix de cession est effectué en plusieurs échéances. De plus, compte tenu de la dette financière nette liée à l'activité cédée, l'impact en trésorerie pour MBWS est négatif à court terme mais demeure très limité à long terme.MBWS a par ailleurs conclu avec COFEPP une nouvelle avance en compte courant d'un montant en principal de 8,2 millions d'euros.Le groupe a enfin annoncé une augmentation de capital de 105,3 millions d'euros, via l'émission d'actions ordinaires nouvelles à souscrire en espèce et/ou par compensation de créances, pour un prix de souscription unitaire de 1,50 euro.