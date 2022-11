MBWS : nomination d'un nouveau directeur général

Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) a annoncé vendredi soir la nomination avec effets immédiats de Fahd Khadraoui en qualité de directeur général, en remplacement d'Andrew Highcock, qui quitte le groupe de spiritueux 'pour se consacrer à de nouveaux projets'.



Présent aux côtés de la direction depuis 2019 en qualité de directeur de la stratégie et des fusions-acquisitions et de secrétaire général, Fahd Khadraoui 'poursuivra l'amélioration de la rentabilité et la mise en place d'une stratégie de croissance' avec le comité exécutif.



