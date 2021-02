Marie Brizard Wine & Spirits : MBWS affiche une légère croissance de son activité malgré la crise

Marie Brizard Wine and Spirits a publié un chiffre d'affaires 2020 de 168,4 millions d'euros, en légère amélioration de 2,5%, hors Pologne et Moncigale, deux activités cédées au cours de l'exercice. Le producteurs de spiritueux explique que le contexte de pandémie a favorisé les ventes de vrac et particulièrement pénalisé les cluster WEMEA, et les Autres pays de CEE sur l’année. Le chiffre d’affaires du cluster WEMEA s’établit en effet à 89,8 millions d'euros, en retrait de 8% par rapport à 2019, avec un quatrième trimestre s’élevant à 23,7 millions, en repli de 2,1%.



En France, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 75,8 millions d'euros en 2020, en recul de 3,3% par rapport à l'année 2019.



Le chiffre d'affaires du cluster CEE s'établit à 24,5 millions d'euros, en recul de 10,6,% , à l'issue d'un quatrième trimestre qui s'est élevé à 7,2 millions, en baisse de 14,2% sur un an.



L'activité Marques de ce cluster a été affectée par les restrictions liées au contexte Covid 19. Cet impact a toutefois été limité par les effets positifs liés aux changements de mix et à des ajustements de prix en Lituanie où des contrats commerciaux non rentables ont été suspendus, ainsi que par la bonne performance à l'export des spiritueux en provenance de Bulgarie. Sur ce marché domestique, on notera le maintien d'une part de marché élevée des activités Vin.



Le chiffre d'affaires du cluster Amériques atteint 18,7 millions d'euros, en croissance de 5%, dont 3,6 millions (-28,9%) au dernier trimestre. Une décélération reflétant une maitrise volontaire du niveau des stocks.