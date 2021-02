Marie Brizard Wine & Spirits : MBWS en tête du SRD après son augmentation de capital

Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) bondit de près de 8% à 1,62 euro, soutenu par les résultats de son augmentation de capital. Le groupe de vins et spiritueux a levé 100,87 millions d'euros, soit 95,7% du montant de l'augmentation de capital initialement prévu (105,5 millions d'euros). La Compagnie financière européenne de prises de participations (Cofepp) a souscrit à 55,6 millions d'actions et détient à l’issue de cette augmentation de capital 70,06% du capital de MBWS (contre 51% auparavant) et 68,02% des droits de votes.



Grâce à cette opération, l'intégralité des dettes bancaires rachetées par la Cofepp et la majorités des avances en compte courants versées par celle-ci ont été incorporé au capital.



Les autres actionnaires ont versés près de 17,4 millions d'euros. Ce montant permettra de rembourser le solde de l'avance octroyé par la Cofepp à la filiale polonaise de 5,2 millions d'euros et de financer les besoins de trésorerie du groupe.



MBWS dispose désormais d'un niveau de fonds de roulement net suffisant pour les 12 prochains mois. De son côté, la Cofepp ne détiendra plus aucune créance sur le groupe.



Dans une note publiée ce matin, Oddo BHF rappelle que la Cofepp ne devrait pas faire d'OPA obligatoire , elle a a obtenu une dérogation auprès du CMF le 8 décembre 2020.



Le broker observe que l'augmentation de capital est un peu en dessous de ce qui était prévu le groupe. Toutefois ajoute-t-il, le cash net obtenu de près de 12 millions d'euros devrait permettre d'assurer ses besoins de trésorerie ce qui est plutôt rassurant du moins pour le court terme.



Le bureau d'études a maintenu sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 1,45 euro sur le propriétaire de William Peel.