Marie Brizard Wine & Spirits: Modalités de retransmission de l'Assemblée Générale

Vendredi 25 juin 2021

Modalités de retransmission de l’Assemblée Générale

Comme annoncé ce 9 juin, l’Assemblée générale des actionnaires de la Société Marie Brizard Wine & Spirits se tiendra le 30 juin 2021 à 9h30 au siège social de la Société, en retransmission audio en direct.

Les actionnaires sont invités à rejoindre l’Assemblée générale par webcast audio, en suivant le lien : https://events-ftp.arkadin.com/t/i.html

Le résultat détaillé des votes, résolution par résolution, et les réponses aux questions écrites reçues par la Société seront disponibles sur le site Internet de MBWS rubrique « Assemblée générale », après certification de la feuille de présence par le Bureau de l’assemblée générale, via le lien suivant : https://fr.mbws.com/investisseurs/assemblee-generale/assemblee-generale-2021.

