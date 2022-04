Marie Brizard Wine & Spirits: Résultats annuels 2021

Paris, le 14 avril 2022



Résultats annuels 2021

Redressement de la profitabilité sur l’exercice 2021 dans un secteur

fortement concurrentiel avec un contexte commercial et de fin de pandémie volatil

EBITDA* de 12,6 M€ au 3 1 décembre 2021 ( +19,2 %) comparé à 10,6 M€ a u 31 décembre 2020 bénéficiant d’éléments non récurrents 1





Résultat net total des activités p oursuivies en nette amélioration : + 6,6 M€ en 2021 par rapport à une perte nette de - 5,6 M€ en 2020





Résultat net part du Groupe : + 5,6 M€ en 2021 vs -38,5 M€ en 2020, reflétant l’amélioration de la rentabilité de nos activités et la mise en œuvre réussie de la restructuration financière menée depuis 3 ans





* EBITDA = EBIT + provisions nettes sur actifs circulants + amortissements + engagements retraite.

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui ses résultats consolidés annuels 2021, approuvés par le conseil d’administration du Groupe qui s’est tenu le 13 avril 2022. Toutes les procédures d’audit ont été effectuées.

Andrew Highcock, Directeur Général de Marie Brizard Wine & Spirits, commente : « Le second semestre 2021 a permis de confirmer la tendance positive observée en début d’année; l’amélioration de l’EBITDA en 2021 repose sur des fondamentaux solides, résultant de la mise en œuvre continuelle de l’exécution opérationnelle de notre stratégie de création de valeur tout en assurant la croissance ciblée des volumes. Fort d’une structure financière assainie et d’un bilan rééquilibré, le Groupe compte poursuivre un développement commercial rentable et volontariste tout en maintenant une gestion rigoureuse des coûts en local et en central afin de pérenniser la profitabilité de ses activités. Dans un environnement déjà fortement disruptif et volatil fin 2021, le Groupe est particulièrement vigilant dans le contexte actuel de conflit en Ukraine à la préservation de ses intérêts ; dans cette période d’incertitude et face aux enjeux en matière d’approvisionnements et de hausse des coûts exogènes, il s’attachera à faire preuve d’une capacité, déjà démontrée, d’adaption tant par son organisation, ses équipes que ses actions opérationnelles, pour les mois à venir. »

Compte de résultat simplifié de l’exercice 2021

En M€, sauf BPA 31 décembre 2020 31 décembre 2021 Variation 2021/2020 Chiffre d'affaires net (hors droits) 169,1 166,7 -2,4 Marge brute 71,6 68,6 -3,0 Taux de marge brute 42,4% 41,1% EBITDA 10,6 12,6 +2,0 Taux de marge d’EBITDA 6,3% 7,5% Résultat opérationnel courant 1,0 5,7 +4,7 Résultat net part du Groupe -38,5 5,6 +44,1 dont Résultat net part du groupe des activités poursuivies -5,6 6,6 +12,2 dont Résultat net des activités abandonnées ou cédées -32,9 -1,0 +31,9 Résultat net par action, part du Groupe (BPA,€) -0,86 0,06 +0,92 Résultat net par action des activités poursuivies, pdg (BPA, €) -0,12 0,06 +0,18

En 2021, l’activité du groupe a généré des ventes de 166,7 M€ (après impact de la norme IFRS 5) en retrait de 1% par rapport à l’année précédente hors effet change, mais en progression de 3,6% hors effets non récurrents1.

L’année 2021 a été marquée par le redémarrage des ventes portées par le cluster France malgré un ralentissement du marché des spiritueux en Grande Distribution, en particulier au second semestre au profit du Hors Domicile.

L’activité à l’international a été impactée par les évolutions multiples et successives des mesures de restrictions sanitaires sur la zone Europe notamment, ainsi que sur des marchés significatifs en Asie. Le niveau global d’activité a été encourageant aux USA grâce au nouveau modèle de distribution, même s'il reste en retrait comparé à 2020, année de constitution du stock initial chez notre nouveau client.

Le taux de marge brute s’élève à 41,1% à fin 2021 contre 42,4% pour l’exercice 2020 : cette diminution est la résultante de :

la forte diminution du vrac (volume et marge) dans les pays baltes (gel hydroalcoolique dans le contexte de pandémie Covid en 2020), un marché devenu extrêmement concurrentiel,

l’effet prix négatif en France lié à la fois aux négociations commerciales et aux investissements promotionnels pour accompagner la croissance des marques Sobieski et Paddy,

partiellement compensés par la bonne reprise des activités marques plus contributrices, en particulier à l’international et dans le On-Trade au second semestre 2021.





Les différentes mesures structurelles mises en place portent leurs fruits et toutes les entités, à l'exception de Dubar au Brésil, affichent un EBITDA positif en 2021.

Les autres charges opérationnelles non courantes nettes des autres produits opérationnels non courants à fin 2021 s’élèvent à -0,1 M€ principalement liées au dénouement positif de la restructuration financière du Groupe.

Le résultat financier de +0,25 M€ à fin 2021 est inférieur à celui de 2020 compte tenu d’un produit exceptionnel sur Trinidad enregistré en juin 2020, mais le coût de la dette a considérablement baissé suite au changement de la structure financière du groupe opéré en 2021, consécutif à l’augmentation de capital finalisée en février 2021.

Au 31 décembre 2021, le résultat net total des activités poursuivies ressort positif à hauteur de 6,6 M€ contre une perte nette au 31 décembre 2020 de -5,6 M€, reflétant le redressement amorcé de la profitabilité du Groupe et la pertinence de son recentrage sur ses activités « marques », son cœur de métier.

Chiffre d’affaires net au 31 décembre 2021 par cluster

(en millions d'euros) 31 décembre 2020 Croissance organique Effet change 31 décembre 2021



Croissance organique

(hors effet change) Variation

(change

inclus) CLUSTER FRANCE 75,9 2,7 - 78,6 3,5% 3,5% CLUSTER INTERNATIONAL 93,2 (4,5) (0,6) 88,1 -4,8% -5,4% TOTAL MBWS 169,1 (1,8) (0,6) 166,7 -1,0% -1,4%

EBITDA au 31 décembre 2021 par cluster

(en millions d'euros) 31 décembre 2020 Croissance organique Effet change 31 décembre 2021



Croissance organique

(hors effet change) Variation

(change

inclus) CLUSTER FRANCE 10,7 1,7 - 12,4 15,9% 15,9% CLUSTER INTERNATIONAL 8,4 0,3 -0,1 8,6 2,3% 1,1% HOLDING -8,5 0,1 - -8,4 -1,7% -1,7% TOTAL MBWS 10,6 2,1 -0,1 12,6 19,2% 18,2%

CLUSTER FRANCE

Dans un secteur où la concurrence reste particulièrement vive, la France poursuit sa stratégie d’équilibre entre la valeur et les volumes et réalise un chiffre d’affaires de 78,6 M€ en 2021, en progression de 3,5% par rapport à l’année 2020.

Suite à la réouverture des hôtels, bars et restaurants au second semestre et malgré le Pass sanitaire, le réseau Hors Domicile est en progression de 12% sur les deux derniers trimestres au détriment de l’activité en Grande Distribution qui reste néanmoins en croissance sur l’ensemble de l’année.

Le marché des Blends de moins de 12 ans subit une baisse de 0,9% enregistrée sur la période qui impacte significativement les volumes et ventes de William Peel en Grande Distribution dans un environnement d’intense activité promotionnelle.

Les principales marques du Groupe suivent la tendance du marché des spiritueux et confirment leurs performances au 4ème trimestre, notamment Marie Brizard (Manzanita) et San José en position de marques leader. Hormis le ralentissement des volumes William Peel, d’autres marques, comme Sobieski sur le segment de la Vodka, gagnent des parts de marché grâce à un soutien promotionnel significatif et ciblé.

En 2021, le Cluster France bénéficie également de l’effet année pleine de la contribution des ventes de la marque de whisky irlandais, Paddy, dont la distribution a été reprise au 2ème semestre 2020.

Grâce à une maîtrise de ses frais de structure, et à la reconnaissance d’une note de crédit exceptionnelle et non récurrente de 3 M€ émise par un fournisseur de whisky dans le cadre d’un nouveau contrat signé en janvier 2021, l’EBITDA de cette région progresse de 15,9% en 2021, pour s’établir à 12,4 M€.

CLUSTER INTERNATIONAL

Le chiffre d’affaires 2021 du Cluster International s’établit à 88,1 M€ en diminution de 4,8% par rapport à l’année 2020 qui avait bénéficié d’éléments non récurrents2 : sans ces derniers effets principalement conjoncturels, le cluster International enregistre une progression de son chiffre d’affaires de 3,6% par rapport à l’année 2020. Pour rappel, les ventes de ces régions sont réalisées par les entités juridiques réparties à l’intérieur du Cluster International détaillées ci-après. La performance commerciale de ce cluster liée notamment à la reprise du On-Trade au 2ème semestre et à la meilleure couverture pays génère un EBITDA de + 8,6 M€ en 2021, en progression de + 2,3 % par rapport à 2020.

MBWS International :





Le chiffre d’affaires de l’entité s’établit à 14,6 M€ en progression de 4,5 M€ grâce aux développements commerciaux sur l’Europe, l’Afrique et l’Asie-Pacifique, au redémarrage de l’activité au Royaume-Uni et à l’effet périmètre lié à l’ajout des marchés Canada et Pologne qui étaient servis respectivement par Imperial Brands et MBWS Polska en 2020.

En Europe de l’ouest, l’activité au fil des mois de l’année 2021 a été très marquée par les mesures à géométrie variable des restrictions imposées aux différents acteurs économiques liées à la crise sanitaire.

Au Benelux, la recherche prioritaire de la valeur par rapport au volume a entraîné un léger effritement du chiffre d’affaires. Ces éléments ont été partiellement compensés, principalement au second semestre, par la réouverture du On-Trade au Royaume-Uni, territoire important pour la marque Marie Brizard.

Le marché italien évolue favorablement en 2021 dans ce contexte, y compris en fin d’année.

Les DOM-TOM ont connu une activité en progression sensible, marquée par les évolutions successives des mesures sanitaires, comparables à la métropole. Les marchés Export Afrique ont également tiré leur épingle du jeu avec une forte progression des ventes tout au long de l’année.

En Pologne, les ventes de nos marques (en particulier William Peel et Cognac Gautier) à l’ancienne filiale de MBWS désormais dénommée Premium Distillers sont en hausse constante au cours de 2021.

L’activité de la région Asie-Pacifique en 2021 est portée par une bonne résistance en global sur l’année des ventes en Australie et en Corée qui compense les difficultés au Japon (suite à l’état d’urgence et confinement, les JO n’ayant pas eu d’impact positif comme initialement anticipé). Cependant, en Australie et en Corée, la fin d’année 2021 apparaît, en contraste du reste de l’année, en baisse significative (effet de déstockage en Australie) en comparaison avec un 4ème trimestre 2020 dynamique.

MBWS Espana :





Le chiffre d’affaires de l’entité s’établit à 20,0 M€ en diminution de 1,7 M€.

L’Espagne dans sa gestion de la crise sanitaire a été l’un des premiers pays à rouvrir le On-Trade, ce qui a bénéficié tout particulièrement à la marque Marie Brizard ainsi qu’aux ventes frontalières, et permis d’afficher une progression de nos marques de l’ordre de 2% par rapport à 2020.

Ce redémarrage est négativement impacté par l’activité de sous-traitance Pulco qui connaît un recul des volumes sur l’année et se traduit par une diminution de 11% du chiffre d’affaires.

La progression de nos marques a positivement impacté notre marge, davantage que la baisse de l’activité Pulco. L’entité a par ailleurs continué à assurer la maîtrise de ses frais de structure via notamment des économies de frais externes.

MBWS Scandinavia :





Le chiffre d’affaires de l’entité progresse de 0,6 M€ pour s’établir à 2,7 M€, soit +25,8% hors effet de change, grâce au redémarrage du marché On-trade au Danemark, confirmé au 4ème trimestre. Le marché Off-trade voit aussi se développer une forte concurrence avec des marques premium à des prix abordables. A noter l’impact positif de la reprise de la distribution de la marque Kidibul, qui représente 25% de la croissance du chiffre d’affaires.

MBWS Baltics :





Le chiffre d’affaires dans les Pays Baltes reste impacté par un marché des ventes de vrac en fort recul. Sur le 4ème trimestre et suite à la levée des restrictions sanitaires et une anticipation de hausse des droits d’accises début 2022, le chiffre d’affaires sur le marché domestique a progressé légèrement, accompagné en fin d’année d’un redressement plus net que celui des marques sur ses marchés Export en Europe de l’Est.

Le chiffre d’affaires de l’année 2021 diminue de 7,2 M€ par rapport à 2020 en raison de la perte des ventes de vrac ce qui représente un manque à gagner de 5,4 M€. Après retraitement, les ventes proforma sont en diminution de 1,8 M€ vs l’an dernier ce qui s’explique par des baisses de prix de vente sur l’activité vrac récurrente malgré la levée progressive des restrictions COVID et les hausses de prix pratiquées sur nos marques.

MBWS Bulgaria :





La Bulgarie bénéficie d’une forte croissance en 2021 pour les marques internationales de spiritueux du Groupe (Marie Brizard, Sobieski, Gautier, William Peel) combinée à une progression des principales marques nationales de vins, à une hausse significative des volumes à l’exportation, notamment en Grèce et en Turquie, ainsi que celle de l’activité sous-traitante à destination de la Roumanie. Au global, le chiffre d’affaires du pays est de 14,0 M€ et progresse de 3,9 M€ vs. 2020.

Imperial Brands :





Aux Etats-Unis, le chiffre d’affaires 2021 est en retrait de 8% par rapport à 2020 suite à l’impact au 1er semestre 2020 du changement de mode de distribution.

Il s’établit donc à 10,7 M€ en diminution de 5,4 M€ hors retraitement et hors effet de change. Après retraitement, les ventes proforma sont en diminution de 3,0 M€ vs l’an dernier, l’effet positif de la constitution du stock initial chez notre client Sazerac étant évalué à 2,4 M€. L’effet de change sur le dollar a par ailleurs, pénalisé le chiffre d’affaires de l’entité à hauteur de 0,4 M€.

La fin d’année fut marquée par le ralentissement des ventes de Sobieski en raison de stratégies promotionnelles agressives des concurrents sur la catégorie Vodka (avec dégradation de la valeur) et des reports de ventes sur 2022 liés à des contraintes logistiques (notamment maritimes). Ces effets défavorables sont partiellement réduits par la bonne performance de Cognac Gautier.

Dubar :





Le Brésil a connu en 2021 une forte croissance de son activité, malgré un contexte sanitaire compliqué et l’annulation d’évènements majeurs comme le Carnaval en début d’année, portée par la progression des marques locales et des marques importées (Cutty Sark et Sobieski) même si le 4ème trimestre affiche un tassement.

Le chiffre d’affaire ressort en nette progression de 40% vs l’an dernier, soit 3,0 M€. L’effet de change sur la devise brésilienne a pénalisé le chiffre d’affaires de la région à hauteur de 0,3 M€. Malgré l’essor de la nouvelle stratégie, le ralentissement des ventes sur la fin d’année a négativement impacté la performance globale.

HOLDING

L’EBITDA est de -8,4 M€ en 2021 vs. -8,5 M€ en 2020 ; cette évolution est liée à deux effets inverses:

une diminution significative des frais de fonctionnement de la Holding, consécutive à la réduction des équipes centrales, en lien avec la nouvelle taille critique du groupe et l’organisation opérationnelle mise en œuvre début 2021, et des budgets opérationnels maîtrisés,

avec en parallèlement une baisse conséquente des refacturations de frais de siège aux filiales suite à la réduction du périmètre.

Ainsi, hors refacturations, les coûts opérationnels de la Holding diminuent de 16 % de 2020 à 2021.

Bilan au 31 décembre 2021

Les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 173,6 M€ au 31 décembre 2021 contre 66,6 M€ au 31 décembre 2020 amendé3. La trésorerie nette du Groupe s’établit à + 48,2 M€ au 31 décembre 2021, en comparaison d’un endettement financier net de 43,6 M€ au 31 décembre 2020.

(en millions d'euros) 31 décembre 2020 amendé3 Résultat de la période Augmentation de capital Autres variations 31 décembre 2021 Incorporation nette des dettes COFEPP Souscription des actionnaires minoritaires Dont réserves de conversion CAPITAUX PROPRES Part du groupe* 66,6 5,6 82,8 17,4 1,2 173,6

Ces évolutions sont le reflet de l’augmentation de capital réalisée en janvier 2021 qui s’est traduite essentiellement par l'incorporation au capital de la Société de l’intégralité des dettes bancaires (hors affacturage) rachetées par la COFEPP auprès des prêteurs bancaires de la Société (montant en principal de 45 M€) et les lignes de découvert tirées (montant en principal de 1,1 M€), de l’incorporation de l’intégralité des avances en compte courant versées ou restant à verser par la COFEPP à la Société et sa filiale MBWS France (montant total en principal de 32 M€) ainsi que de celle de la première tranche de l’avance Pologne octroyée par la COFEPP à la Société (montant de 3 M€) et des intérêts courus y relatifs.

Perspectives

Le Groupe continue à dérouler son plan stratégique après une première phase de suppression des foyers de pertes, de réduction des coûts et de simplification des structures opérationnelles.

Sur la base de deux clusters désormais (France et International) sous un management global de la Holding, le Groupe maintient l’objectif permanent, à la fois dans les négociations et opérations commerciales menées avec les clients et dans le développement des marques et des marchés et d’équilibrer les approches valeur et volume, notamment sur les régions Europe et Etats-Unis.

Cette stratégie ainsi que l’adaptation des coûts à la taille des activités pays par pays sera poursuivie et c’est un gage de croissance de la profitabilité du Groupe. Suite au renfort financier par l’augmentation de capital en février 2021, le Groupe MBWS s’attache désormais à accélérer la recherche et la mise en œuvre de projets de croissance organique et d’opérations de croissance externe afin d’améliorer la performance opérationnelle et financière du Groupe.

Les résultats 2021 confirment les tendances positives observées en 2020, dans un environnement économique largement dépendant de l’évolution de la pandémie au cours du 1er semestre de l’année 2021, avec un impact disruptif sur l’activité en fonction des circuits de distribution, et dans un contexte évolutif volatil en fin d’année.

Début 2022, en lien avec la résorption en cours de la crise sanitaire et au vu (i) des risques d’approvisionnements relatifs à l’indisponibilité régulière de matières premières et matières sèches, (ii) des fortes augmentations des coûts (nettement supérieures aux capacités de répercussion potentielle en aval sur la filière distribution et clients), le Groupe a adopté une position conservatrice sur ses performances annuelles pour 2022.

Cette situation est fortement aggravée par l’actualité récente fin février, non anticipable et dramatique du conflit en Ukraine (avec une nouvelle pression inflationiste exceptionnelle) et ses répercussions non encore complètement mesurables sur l’ensemble des marchés où opère MBWS (en France et Europe tout particulièrement); elle incite donc pour le moment le Groupe à rester très prudent sur ses perspectives à court et moyen terme au vu de ces dégradations opérationnelles qui obligent le Groupe à adapter en conséquence ses politiques commerciales.

Calendrier financier :

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 : 28 avril 2022

Assemblée Générale : 30 juin 2022

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 : 28 juillet 2022





Contact Relations Investisseurs et Actionnaires

Groupe MBWS

Emilie Drexler

emilie.drexler@mbws.com

Tél : +33 1 43 91 62 21 Contact Presse

Image Sept

Claire Doligez - Laurence Maury

cdoligez@image7.fr – lmaury@image7.fr

Tél : +33 1 53 70 74 70

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. Depuis la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines. L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Marie Brizard et Cognac Gautier.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

ANNEXE S États financiers consolidés annuel s 2021

Compte de résultat

(en milliers d'euros) 31.12.2021 31.12.2020 Var 2021-2020 Chiffre d'affaires 214 395 220 774 (6 379) -3% Droits d'accises (47 711) (51 691) 3 980 8% Chiffre d'affaires net de droits 166 684 169 083 (2 399) -1% Achats consommés (98 124) (97 474) (650) -1% Charges externes (26 713) (24 795) (1 918) -8% Charges de personnel (31 177) (32 028) 851 3% Impôts et taxes (1 688) (1 989) 301 15% Dotations aux amortissements (6 616) (9 699) 3 083 32% Autres produits d'exploitation 7 155 4 127 3 028 73% Autres charges d'exploitation (3 829) (6 178) 2 349 38% Résultat opérationnel courant 5 692 1 046 4 646 444% Autres produits opérationnels non courants 5 226 8 587 (3 361) -39% Autres charges opérationnelles non courants (5 334) (15 303) 9 969 65% Résultat opérationnel 5 584 (5 671) 11 255 198% Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 120 89 31 35% Coût de l'endettement financier brut (454) (2 934) 2 480 85% Coût de l'endettement financier net (334) (2 845) 2 511 88% Autres produits financiers 730 6 364 (5 634) -89% Autres charges financières (146) (1 870) 1 724 92% Résultat financier 250 1 649 (1 399) -85% Résultat avant impôt 5 834 (4 023) 9 857 245% Impôt sur les résultats 751 (1 511) 2 262 150% Résultat net des activités poursuivies 6 585 (5 533) 12 118 219% Résultat net des activités abandonnées ou cédées (1 017) (32 912) 31 895 RESULTAT NET 5 568 (38 445) 44 013 114% Part du groupe 5 564 (38 465) 44 029 114% dont résultat net des activités poursuivies 6 581 (5 553) 12 134 2 dont résultat net des activités abandonnées ou cédées (1 017) (32 912) 31 895 1 Participations ne donnant pas le contrôle 4 20 (16) (1) dont résultat net des activités poursuivies 4 20 (16) (1) dont résultat net des activités abandonnées ou cédées Résultat net des activités poursuivies part du groupe par action (en €) 0,06 € -0,12 € Résultat net des activités poursuivies part du groupe par action dilué (en €) 0,06 € -0,12 € Résultat net part du groupe par action (en €) 0,05 € -0,86 € Résultat net part du groupe par action dilué (en €) 0,05 € -0,86 € Nombre moyen pondéré de titres en circulation 105 889 482 44 571 246 Nombre moyen pondéré et dilué de titres en circulation 105 889 482 44 571 246



Bilan

Actif (en milliers d'euros) 31.12.2021 31.12.202 publié Var 2021-2020 Actifs non courants Goodwill 14 704 14 704 0% Immobilisations incorporelles 79 361 83 167 (3 806) -5% Immobilisations corporelles 27 181 28 111 (930) -3% Actifs financiers 4 001 5 639 (1 638) -29% Actifs d'impôts différés 452 1 225 (773) -63% Total actifs non courants 125 699 132 846 (7 147) -5% Actifs courants Stocks et en-cours 35 094 37 811 (2 717) -7% Créances clients 35 891 20 813 15 078 72% Créances d'impôt 4 125 554 3 571 645% Autres actifs courants 9 714 22 123 (12 409) -56% Instruments dérivés courants 281 70 211 301% Trésorerie et équivalents de trésorerie 54 169 42 075 12 094 29% Actifs destinés à être cédés 3 058 12 900 (9 842) -76% Total actifs courants 142 332 136 346 5 986 4% TOTAL ACTIF 268 031 269 192 (1 161) 0% Passif (en milliers d'euros) 31.12.2021 31.12.2020 publié Var 2021-2020 Capitaux propres Capital 156 729 62 578 94 151 150% Primes 72 751 66 711 6 040 9% Réserves consolidées et autres réserves (51 638) (14 083) (37 555) 267% Réserves de conversion (9 806) (10 720) 914 -9% Résultat consolidé 5 564 (38 465) 44 029 -114% Capitaux propres (part du groupe) 173 600 66 020 107 580 163% Participations ne donnant pas le contrôle 332 328 4 1% Total capitaux propres 173 932 66 348 107 584 162% Passifs non courants Avantages au personnel 2 214 3 150 (936) -30% Provisions non courantes 4 116 3 926 190 5% Emprunts à long terme - part à plus d'un an 2 546 65 352 (62 806) -96% Autres passifs non courants 1 735 1 751 (16) -1% Passifs d'impôts différés 15 965 17 879 (1 914) -11% Total passifs non courants 26 576 92 058 (65 482) -71% Passifs courants Provisions courantes 2 546 7 049 (4 503) -64% Emprunts à long terme - part à moins d'un an 888 15 023 (14 135) -94% Emprunts à court terme 2 542 5 287 (2 745) -52% Fournisseurs et autres créditeurs rattachés 31 113 34 777 (3 664) -11% Dettes d'impôt 135 5 667 (5 532) -98% nAutres passifs courants 29 942 32 584 (2 642) -8% Instruments dérivés courants 198 98 100 102% Passifs destinés à être cédés 159 10 301 (10 142) Total passifs courants 67 523 110 786 (43 263) -39% TOTAL PASSIF 268 031 269 192 (1 161) 0%

Tableau des flux de trésorerie

(en milliers d'euros) 31.12.2021 31.12.2020 Résultat net total consolidé 5 568 (38 445) Amortissements et provisions 1 927 5 143 Profits / pertes de réévaluation (juste valeur) 2 953 Résultats de cession et résultats de dilution 579 20 840 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 8 074 (9 508) Charge (produit) d'impôt (751) 8 776 Coût de l'endettement financier net 315 4 100 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 7 638 3 368 Incidence de la variation en besoin en fonds de roulement 1 (stocks-clients-fournisseurs) (13 111) 2 290 Incidence de la variation en besoin en fonds de roulement 2 (autres postes) 5 693 (898) Impôts versés (9 341) (335) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (9 121) 4 425 Acquisition d'intérêts minoritaires Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (3 276) (5 025) Augmentation des prêts et avances consentis (45) (3 421) Diminution des prêts et avances consentis 1 841 6 823 Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 283 1 039 Incidence de variation de périmètre 1 859 1 733 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 662 1 148 Augmentation de capital 16 710 Emission d'emprunts 7 209 29 371 Remboursement d'emprunts (1 485) (12 356) Intérêts financiers nets versés (315) (702) Variation nette des financements court terme (2 752) (4 791) Flux de trésorerie liés aux activités de financement 19 367 11 521 Incidence de la variation des taux de change 1 186 (1 212) Variation de la trésorerie 12 094 15 882 Trésorerie d'ouverture 42 075 26 193 Trésorerie de clôture 54 169 42 075 Variation de la trésorerie 12 094 15 882





1 EBITDA 2020 : impact positif de 3,7 M€ lié au retraitement de l’impact de la nouvelle organisation commerciale aux USA début 2020 et de l’impact des ventes en vrac destinées au gel hydro-alcoolique en Lituanie

EBITDA 2021 : note de crédit exceptionnelle et non récurrente de +3 M€ émise par un fournisseur de whisky

2 Retraitement de l’impact de la nouvelle organisation commerciale aux USA début 2020 et de l’impact des ventes en vrac destinées au gel hydro-alccolique en Lituanie.

3 Ajustement IFRIC / IAS19 : application rétroactive du changement de méthode de calcul des engagements retraite

Pièce jointe