Marie Brizard Wine & Spirits : informations augmentation de capital

Charenton-le-Pont, le 12 janvier 2021

Point sur la formalisation de l’accord de principe sur la modification du contrat de fourniture de Scotch Whisky

Point sur le projet d’Augmentation de capital

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui qu’après de longues discussions, un accord a finalement été formalisé entre la Société et son principal fournisseur en vrac de Scotch Whisky et ces derniers ont ainsi signé ce jour, après autorisation préalable du Conseil d’administration, le contrat modifié.

Ce nouveau contrat a pour principal effet de redéfinir les engagements minimums annuels d’achats en volume à la charge du Groupe par rapport à ceux qui étaient prévus pour 2021 et les exercices suivants, selon les termes de l’ancien contrat. Ces engagements d’achat représentent à ce jour la quasi-totalité des besoins en fourniture du Groupe en Scotch Whisky pour ses marques William Peel et Sir Pitterson.

Compte tenu des engagements contractuels minimum d’achat qu’il prévoit ce nouveau contrat inclut également une clause de rediscussion entre les parties dans le cas où certains évènements importants, extérieurs au Groupe et imprévisibles viendraient affecter la capacité de ce dernier à remplir lesdits engagements de volume.

En conséquence de cette formalisation, le lancement du projet d’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, qui a fait l’objet d’un communiqué de presse le 22 décembre 2020, d’un montant global maximum (prime d’émission incluse) d’environ 105,3 millions d’euros, via l’émission d’un montant maximum d’environ 70,2 millions d’actions ordinaires nouvelles à souscrire en espèces et/ou par compensation de créances, pour un prix de souscription unitaire de 1,50 euro (l’« Augmentation de Capital »), qui était conditionné notamment à la formalisation de l’accord susvisé, devrait intervenir dans les prochains jours.

Le lancement de l’Augmentation de Capital reste toutefois conditionné à la délivrance par l’Autorité des marchés financiers de son approbation sur le prospectus relatif à l’opération.

Par ailleurs, et conformément aux termes de l’accord de refinancement conclu le 20 décembre 2019 entre la Société et COFEPP, tel que modifié par avenants, le versement par COFEPP de l’avance en compte courant d’un montant d’environ 7 millions d’euros devrait intervenir dans les prochains jours et au plus tard avant l’ouverture de la période de souscription à l’Augmentation de Capital. Conformément à l’accord susvisé, ce montant sera, soit capitalisé dans le cadre de la garantie de l’Augmentation de Capital (à hauteur de 75%) consentie par COFEPP, soit remboursé par MBWS grâce au produit des soucriptions en espèces des autres actionnaires.

