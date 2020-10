Marie Brizard Wine & Spirits : informations financières du 3ème trimestre 2020

Charenton-le-Pont, le 28 octobre 2020

Informations financières du 3ème trimestre 2020

Chiffre d’affaires1 des 9 premiers mois 2020 de 126,8M€ à +3,9% (hors Pologne et Moncigale)

> Une activité portée par les ventes de vrac et les effets positifs du changement de modèle de distribution

aux Etats-Unis, en forte progression sur les 9 premiers mois 2020

> Un cluster WEMEA affecté par les impacts de la crise sanitaire

Une activité du 3ème trimestre (hors Pologne et Moncigale) de 40,0 M€ en retrait de -2,4%

> Une Activité Marques (-9,5%) impactée par un marché français fortement promotionnel ce trimestre,

un contexte Europe (Ouest et Est) toujours difficile pour le hors domicile, et la poursuite de la stratégie

commerciale privilégiant la valeur

> Légère décélération aux Etats-Unis après un premier semestre très soutenu

Incertitude sur le reste de l’année dûe aux évolutions des mesures sanitaires dans certains pays

NB : Toutes les croissances de chiffres d’affaires mentionnées dans ce communiqué sont à taux de change et à périmètre constants, sauf mention contraire.

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) communique aujourd’hui les informations trimestrielles relatives à son activité au 30 septembre 2020. En application de la norme IFRS 5 relative aux « entités cédées et destinées à être cédées », le périmètre a été retraité suite à la cession effective des activités en Pologne communiquée ce 23 octobre et à la signature annoncée de la cession de Moncigale communiquée ce 14 octobre, et qui sont donc, d’un point de vue des normes applicables, considérées comme vendues au 30 septembre 2020. Les performances trimestrielles avant application de la norme IFRS 5 sont présentées en annexe.

9 mois 2020

en M€ 30.09.2019



Croissance organique Effet de change 30.09.2020 Croissance organique (hors effet de change) Croissance publiée

(inc. effet de change) Activités Marques 107,1 -6,2 -0,5 100,5 -5,8% -6,2% WEMEA 73,4 -7,3 0,0 66,1 -10,0% -10,0% France1 59,8 -3,1 0,0 56,8 -5,1% -5,1% Reste du cluster 13,5 -4,3 0,0 9,3 -31,5% -31,4% Central & Eastern Europe 19,0 -1,7 0,0 17,3 -9,0% -9,0% Pologne1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% Reste du cluster 19,0 -1,7 0,0 17,3 -9,0% -9,0% Amériques 12,9 2,7 -0,5 15,0 20,8% 16,9% Asie Pacifique 1,9 0,2 0,0 2,1 8,9% 8,9% Autres Activités 15,5 10,9 0,0 26,4 70,7% 70,7% TOTAL MBWS (1) 122,6 4,8 -0,5 126,8 3,9% 3,5%

3ème Trimestre 2020

en M€ T3 2019



Croissance organique Effet de change T3 2020 Croissance organique (hors effet de change) Croissance publiée

(inc. effet de change) Activités Marques 37,1 -3,5 -0,6 32,9 -9,5% -11,1% WEMEA 24,8 -2,5 0,0 22,3 -10,0% -10,0% France1 20,4 -2,1 0,0 18,2 -10,5% -10,5% Reste du cluster 4,4 -0,4 0,0 4,1 -8,1% -8,0% Central & Eastern Europe 6,9 -0,9 0,0 6,0 -13,2% -13,2% Pologne1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% Reste du cluster 6,9 -0,9 0,0 6,0 -13,2% -13,2% Amériques 4,5 -0,1 -0,6 3,8 -1,6% -15,0% Asie Pacifique 0,9 0,0 0,0 0,8 -4,7% -4,7% Autres Activités 4,5 2,5 0,0 7,1 55,7% 55,7% TOTAL MBWS (1) 41,6 -1,0 -0,6 40,0 -2,4% -3,8%

[1] Application de la norme IFRS 5 « entités cédées et destinées à être cédées » : retraitement du périmètre relatif à la cession des activités en Pologne et de Moncigale considérées vendues au 30 septembre 2020





WEMEA : un trimestre qui reflète la stratégie de valeur et le contexte difficile du segment hors domicile

A fin septembre 2020, le chiffre d’affaires du cluster WEMEA s’établit à 66,1 M€, en retrait de -10,0% par rapport à 2019, avec un 3ème trimestre à 22,3 M€ (-10,0%).

En France, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020 s’élève à 18,2 M€, en retrait de -10,5% par rapport à la même période 2019. Le Groupe a dû faire face à un marché des spiritueux très promotionnel et fortement concurrentiel, et où il a, en ligne avec sa stratégie de revalorisation de son portefeuille, limité ses actions promotionnelles. Les ventes dans le réseau hors domicile ont encore été impactées par la crise sanitaire. Dans ce contexte, la marque William Peel connait une certaine résilience.

Le chiffre d’affaires du reste du cluster s’élève à 4,1 M€ sur ce 3ème trimestre 2020, en baisse de -8,1% par rapport à la même période 2019. Ce recul, moins prononcé qu’au 1er semestre (-44%) intègre une légère reprise de l’activité en Europe de l’Ouest et en Afrique grâce à la réouverture des marchés du commerce de détail. La zone ibérique dont l’activité s’était fortement dégradée suite aux fermetures et à l’arrêt de l’activité du réseau hors domicile au premier semestre, continue de souffrir mais dans une moindre mesure sur ce trimestre. Les pays scandinaves, toujours sous pression sur le marché de détail domestique, ont subi les effets négatifs du confinement qui n’ont pas été compensés par les actions marketing.

Europe Centrale et de l’Est (CEE) : impact de la stratégie privilégiant les volumes rentables

Le chiffre d’affaires des 9 premiers mois 2020 du cluster CEE s’établi à 17,3 M€, en recul de -9,0,%, à l’issue d’un 3ème trimestre qui s’est élevé à 6,0 M€, en baisse de -13,2% par rapport au 3ème trimestre 2019.

L’activité du trimestre a été marquée par une baisse des volumes et ventes en Lituanie, liée à l’arrêt des contrats commerciaux non rentables et à la poursuite de la réorganisation du portefeuille concentrée sur les gammes profitables, non compensée par la bonne performance à l’export des spiritueux en provenance de Bulgarie.

Amériques : légère décélération aux Etats-Unis après une forte progression sur le premier semestre

A fin septembre 2020, le chiffre d’affaires du cluster Amériques atteint 15,0 M€, en croissance de +20,8% par rapport aux 9 premiers mois de 2019.

Le chiffre d’affaires du cluster au 3ème trimestre 2020 s’élève à 3,8 M€, le repli de -1,6% faisant suite à un premier semestre très robuste aux Etats-Unis, soutenu par le référencement lié au démarrage du partenariat de distribution avec Sazerac en début d’année et les meilleures performances off-Trade au 2ème trimestre. Ces dernières se sont poursuivies au 3ème trimestre avec toutefois un effet prix-mix moins favorable.

Les bonnes performances enregistrées ce trimestre au Brésil sont à mettre au crédit de la stratégie commerciale adoptée avec le lancement d'une marque locale, l'introduction de nouvelles marques de la COFEPP et un effet prix positif.

Asie-Pacifique

Sur les 9 premiers mois de 2020, le chiffre d’affaires de l’Asie-Pacifique s’élève à 2,1 M€, traduisant un 3ème trimestre en ralentissement. En raison du contexte sanitaire mondial, le Groupe a suspendu la mise en œuvre de projets de redynamisation de ce cluster pour l’année 2020.



Autres Activités

Porté par les ventes d’alcool en vrac en Lituanie, le chiffre d’affaires des Autres Activités connait une très forte progression sur les 9 premiers mois 2020. Le chiffre d’affaires a progressé mais à un rythme moindre sur le 3ème trimestre 2020, à 7,1 M€.

Activités cédées ou destinées à être cédées

Activités polonaises : l’activité aura connu une forte baisse au cours du 3 ème trimestre en Pologne, avec des ventes (5,9 M€) en baisse de -35,7% en raison d’une situation commerciale toujours très concurrentielle, d’un impact toujours prégnant de la situation pandémique sur les canaux de distribution traditionnels et cash&carry, et compte tenu de notre politique volontariste visant à privilégier la rentabilité des ventes. Sur le trimestre, la demande de vrac a faibli en Pologne en raison de niveaux de stock de produits désinfectants élevés et de la relève prise par certains industriels.



: l’activité aura connu une forte baisse au cours du 3 trimestre en Pologne, avec des ventes (5,9 M€) en baisse de -35,7% en raison d’une situation commerciale toujours très concurrentielle, d’un impact toujours prégnant de la situation pandémique sur les canaux de distribution traditionnels et cash&carry, et compte tenu de notre politique volontariste visant à privilégier la rentabilité des ventes. Sur le trimestre, la demande de vrac a faibli en Pologne en raison de niveaux de stock de produits désinfectants élevés et de la relève prise par certains industriels. Moncigale : malgré une amélioration du prix de vente net, l’activité Vins aura affiché une forte baisse de ses ventes ce trimestre alors que les difficultés depuis plusieurs années du segment des BABV2 affectent celles de Fruits & Wines. Dans un marché très concurrentiel, l’activité MDD en France a connu un recul marqué de ses ventes au 3ème trimestre 2020.

Perspectives

Comme indiqué le 30 septembre dernier, les perturbations liées au Covid-19 perdurent sur la deuxième partie de l’année et pourraient s’avérer à nouveau plus contraignantes dans les prochaines semaines.

Compte tenu du poids déterminant du 4ème trimestre dans son activité, le Groupe ne dispose pas encore d’une visibilité suffisante et reste prudent sur les perspectives de l’année.

ANNEXE

Chiffre d’Affaires au 30 septembre 2020 a vant application de la norme IFRS 5

relative aux « entités cédées et destinées à être cédées »

9 mois 2020

en M€ 30 09 2019



Croissance organique Effet de change 30 09 2020 Croissance organique (hors effet de change) Croissance publiée (inc. effet de change) Activités Marques 138,8 -17,7 -1,0 120,0 -12,8% -13,5% WEMEA 80,1 -12,2 0,0 67,9 -15,2% -15,2% France 66,6 -7,9 0,0 58,6 -11,9% -11,9% Reste du cluster 13,5 -4,3 0,0 9,3 -31,5% -31,4% CEE 43,9 -8,4 -0,5 35,0 -19,1% -20,2% Pologne 24,9 -6,7 -0,5 17,7 -26,8% -28,8% Reste du cluster 19,0 -1,7 0,0 17,3 -9,0% -9,0% Amériques 12,9 2,7 -0,5 15,0 20,8% 16,9% Asie Pacifique 1,9 0,2 0,0 2,1 8,9% 8,9% Autres Activités 65,9 9,4 0,0 75,3 14,3% 14,3% Sobieski Trade 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% MDD 65,9 9,4 0,0 75,3 14,3% 14,3% TOTAL MBWS 204,7 -8,3 -1,0 195,4 -4,1% -4,5%

3ème Trimestre 2020

en M€ T3 2019



Croissance organique Effet de change T3 2020 Croissance organique (hors effet de change) Croissance publiée (inc. effet de change) Activités Marques 48,3 -8,1 -0,8 39,5 -16,7% -18,4% WEMEA 26,5 -3,6 0,0 22,9 -13,7% -13,7% France 22,1 -3,3 0,0 18,8 -14,9% -14,9% Reste du cluster 4,4 -0,4 0,0 4,1 -8,1% -8,0% CEE 16,5 -4,3 -0,2 12,0 -26,3% -27,5% Pologne 9,6 -3,4 -0,2 5,9 -35,7% -37,8% Reste du cluster 6,9 -0,9 0,0 6,0 -13,2% -13,2% Amériques 4,5 -0,1 -0,6 3,8 -1,6% -15,0% Asie Pacifique 0,9 0,0 0,0 0,8 0,0% 0,0% Autres Activités 21,6 -1,3 0,2 20,5 -6,1% -5,2% Sobieski Trade 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% MDD 21,6 -1,3 0,2 20,5 -6,1% -5,2% TOTAL MBWS 70,0 -9,4 -0,6 60,0 -13,4% -14,3%







1 Application de la norme IFRS 5 « entités cédées et destinées à être cédées » : retraitement du périmètre relatif à la cession des activités en Pologne et de Moncigale considérées vendues au 30 septembre 2020

2 Boisson Aromatisée à Base de Vin





