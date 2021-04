Marie Brizard Wine & Spirits : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021

Charenton-le-Pont, le 28 avril 2021

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021

Chiffre d’affaires T1 2021 de 38,4M€ (-6,9%) hors Pologne et Moncigale

Un début d’année dynamique en France avec une progression des ventes de +6,6%

portée par les ventes en grande distribution, la reprise de l’activité promotionnelle et

la contribution de la distribution de la marque Paddy, reprise en juin 2020

Impact de la pandémie dans les ventes du cluster International :

- Reprise du rythme pré-crise des ventes de vrac d’alcool éthylique en Lituanie

- Les marchés clés (Royaume-Uni, USA et Espagne) toujours pénalisés par les mesures contraignant

les ventes hors domicile

- Une normalisation des livraisons aux USA après une première année 2020 de constitution des stocks

- Des progressions sur les marchés moins touchés par les restrictions (ex : Allemagne)

NB : Toutes les croissances de chiffres d’affaires mentionnées sont à taux de change et à périmètre constants, sauf mention contraire.

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires non audité du 1er trimestre 2021, couvrant la période du 1er janvier au 31 mars 2021.

Afin de refléter l’évolution de l’activité à la suite des différentes cessions opérées depuis 2019 (notamment les activités en Pologne, cédées le 21 octobre 2020 et Moncigale, cédée le 16 février dernier), le Chiffre d’Affaires du Groupe est désormais présenté selon deux clusters, France et International, en cohérence avec la nouvelle organisation managériale du Groupe mise en place au 1er janvier 2021. Les tableaux reconstituant le chiffre d’affaires 2020 par trimestre (en appliquant la norme IFRS 5) selon la répartition en deux clusters sont présentés en Annexe.

Ventes du 1 er Trimestre 20 2 1 ( * )

in M€ T1 2020 Croissance organique Effet de Change T1 2021 Croissance organique

(exc. change) Croissance publiée (incl.change) France



18,0



1,2



0,0



19,2



6,6%



6,6% International



23,8



-4,1



-0,5



19,3



-17,1%



-19,0% TOTAL MBWS 41,8 -2,9 -0,5 38,4 -6,9% -8,0%

* Application de la norme IFRS 5 « entités cédées et destinées à être cédées » : retraitement du périmètre relatif aux activités cédées (Pologne

et Moncigale)



Détail par Cluster

France

Sur le premier trimestre 2021, le chiffre d’affaires du cluster France s’établit à 19,2 M€, en progression de + 6,6% par rapport à un début d’année 2020 impacté par les effets de la pandémie de Covid-19 à partir de la mi-mars.

Dans un marché des spiritueux dynamique en Grande Distribution qui a bénéficié d’un report de consommation du fait de la fermeture des bars et restaurants, MBWS a repris ses actions de soutien des ventes et a enregistré la distribution des whisky sous marque Paddy, marque reprise en juin 2020.

L’activité du réseau Hors Domicile a, pour sa part, connu un trimestre en baisse marquée, en raison de la persistance des fermetures en CHR liées à la crise sanitaire alors qu’ils étaient ouverts en 2020, et compte tenu du changement de mode de distribution effectif à partir de mars 2020, entrainant une baisse mécanique du chiffre d’affaires comptabilisé.

Les marques du portefeuille maintiennent dans l’ensemble leur part de marché, la marque William Peel, quant à elle, marquant le pas après avoir connu une bonne tenue relative sur l’année 2020.

International

Le Chiffre d’affaires du premier trimestre 2021 du cluster International s’établit à 19,3 M€, en recul de -17,1% par rapport au premier trimestre 2020.

En Europe de l’ouest, la bonne progression connue en Allemagne avec le développement de l’activité en Grande Distribution n’a pas permis de compenser le recul subi en Grande Bretagne dans le CHR. Ce marché phare pour le Groupe dans cette zone a souffert des mesures de restrictions liées au Covid sur tout le trimestre alors qu’elles n’avaient commencé qu’en fin du 1er trimestre en 2020. La réouverture toute récente des terrasses de bars et restaurants en Grande-Bretagne devrait permettre un redémarrage de l’activité sur ce marché.

Opérée majoritairement à travers le réseau hors domicile, l’activité en zone ibérique souffre également des mesures de restrictions, la marque Marie Brizard enregistrant notamment une baisse des volumes de Liqueurs dans ce réseau tandis que les ventes de Marie Brizard Anisette restent robustes en off-trade avec une part de marché en progression. Sur le trimestre, les distributeurs ont également maintenu des stocks à des niveaux faibles.

Dans les pays Scandinaves, l’activité domestique qui avait connu un fort démarrage l’an dernier a été impactée par la fermeture continue du on-trade sur ce premier trimestre 2021, pénalisant des marques comme Sobieski. Malgré les restrictions successives toujours en cours, l’activité off-trade résiste bien. En particulier, les ventes de cognac sont en progression.

L’Afrique a connu un bon début d’année, porté notamment par un redémarrage des ventes en Algérie. Les marchés du Moyen-Orient sont quant à eux en recul mais présentent des perspectives positives pour les prochains mois.

Comme attendu, les ventes de vrac d’alcool éthilique dans les Pays Baltes ont connu un fort recul, à la fois en volume et en prix, alors qu’en Bulgarie les performances en vin sont restées dynamiques tant sur le marché domestique que sur les marchés de l’export.

A noter en Pologne, une progression des ventes de William Peel à l’ancienne filiale du Groupe, devenue désormais un client partenaire.

Le retrait des ventes aux USA reflète un effet de base défavorable par rapport au 1er trimestre 2020, compte tenu du démarrage au 1er janvier 2020 du nouveau système de distribution qui s’était traduit par la nécessaire constitution de stocks de la part de notre partenaire. Cette base de comparaison est également défavorable en raison des dernières ventes directes enregistrées au 1er trimestre 2020 vers les distributeurs historiques, dans le cadre du précédent modèle commercial.

Alors que le Canada continue d’être touché par les restrictions anti-Covid, les ventes du Groupe au Brésil bénéficient pour leur part d’une bonne progression des ventes de marques locales ainsi que des marques importées telles que Cutty Sark.

En Asie-Pacifique, le groupe enregistre la plus forte progression d’activité du trimestre grâce en particulier à la poursuite des bonnes performances des liqueurs Marie Brizard en Australie, ainsi qu’en Corée, ce qui compense les difficultés persistantes au Japon, souffrant sur ses activités on-trade du prolongement de l’état d’urgence jusqu’à fin mars 2021. On notera le démarrage de ventes Marie Brizard sur la Chine.

Agenda finan cier

Assemblée Générale : 30 juin 2021

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 : 28 juillet 2021

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. Depuis la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines.

L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Marie Brizard et Cognac Gautier.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

ANNEXE

Chiffre d’Affaires 2020 par trimestre selon les deux clusters France/International

après application de la norme IFRS 5 ( * )

relative aux « entités cédées et destinées à être cédées »

in M€ T1

2020 T2

2020 S1

2020 T3

2020 9 M

2020 T4

2020 FY

2020 France



18,0



20,3



38,3



17,9



56,2



19,7



75,9 International



23,8



24,7



48,5



22,1



70,6



22,6



93,2



TOTAL MBWS 41,8 45,0 86,8 40,0 126,8 42,3 169,1

* Application de la norme IFRS 5 « entités cédées et destinées à être cédées » : retraitement du périmètre relatif aux activités cédées

(Pologne et Moncigale)

