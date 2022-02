Marie Brizard Wine and Spirits : le CA 2021 en repli de 1%

Marie Brizard Wine and Spirits a dévoilé hier soir un chiffre d'affaires 2021 en repli de 1%, tout en évoquant des éléments d'incertitudes 'persistants' en ce début d'année 2022.



Le groupe de vins et de spiritueux, propriétaire notamment de la tequila San José et du whisky William Peel, a fait état d'un chiffre d'affaires annuel de 166,7 millions d'euros, contre 169,1 millions d'euros en 2020.



Hors effets non récurrents, son chiffre d'affaires ressort toutefois en progression de 3,6%.



En France, le groupe a généré un chiffre d'affaires en progression de 3,5% à 78,6 millions d'euros, en dépit du ralentissement du marché de la grande distribution du fait du redémarrage progressif de l'activité hors domicile.



MBWS précise que le marché français devrait retrouver sa tendance baissière cette année avec la fin attendue des conséquences de la pandémie, qui avait ponctuellement favorisé les ventes en magasins.



A l'international, son chiffre d'affaires 2021 a reculé de 4,8% à 88,1 millions d'euros.



Malgré des marché 'export' bien orientés, Marie Brizard prévient que l'augmentation des prix des matières premières et les difficultés d'approvisionnement sur certains composants comme le verre pourraient temporairement peser sur sa capacité à répondre à la demande.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.