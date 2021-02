Marie Brizard : augmentation de capital de 100,9 ME réussie

Marie Brizard Wine & Spirits annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, de 100,9 ME (100 872 775,50 euros), se traduisant par l'émission de 67 248 517 actions nouvelles au prix unitaire de 1,50 euro.



Le capital social de la Société s'élève donc désormais à 156 ME (156 726 305,40 euros), divisé en 111 947 361 actions de 1,40 euro de valeur nominale, indique la société.



A l'issue de cette augmentation de capital, COFEPP détient 70,06% du capital et 68,02% des droits de vote de la Société.



