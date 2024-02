Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) est un groupe de vins et de spiritueux implanté principalement en Europe et aux Etats-Unis. Le groupe dispose d'un riche portefeuille de marques de spiritueux et de vins avec notamment William Peel (scotch whisky), Sobieski (vodka), Marie Brizard (liqueurs et sirops) et Cognac Gautier. L'activité Marques de Marie Brizard Wine & Spirits est organisée en deux « clusters » géographiques : France et International (Europe-Afrique, Amériques et Asie-Pacifique).

Secteur Distillateurs et caves à vin