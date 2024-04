L'environnement économique a été à nouveau volatil en 2023, contrasté et assez imprévisible générant des disparités

Maintenir l'approche de croissance de la valeur tout en favorisant les développements commerciaux partout où les marques le permettent (notamment en France, aux Etats- Unis, en Lituanie, en Bulgarie et sur les principaux marchés Export).

Permettre l'équilibre entre la hausse des tarifs nécessaires et l'inflation des coûts des matières premières et autres coûts directs et indirects de production

Suite à la crise sanitaire puis à la désorganisation des marchés, des chaînes industrielles en amont, des ruptures d'approvisionnements et à la très forte inflation de 2022 qui s'est poursuivie en 2023, le Groupe a porté une attention particulière à la rigueur et à la pro-activité dans les négociations et les opérations commerciales menées avec l'ensemble des clients. Les objectifs ont été les suivants :

Dans le cadre de sa réorganisation financière en 2019 et 2020, le Groupe est désormais structuré depuis le 1er janvier 2021 en deux Clusters : la France d'une part et l'International d'autre part sous managementglobal de la Holding MBWS SA. Depuis le Groupe s'est attaché à créer les conditions d'un développement rentable de son portefeuille de marques, ainsi que des zones commerciales où il est présent (filiales et réseaux commerciaux, export direct).

d'évolution de l'activité entre les différents pays où le Groupe opère et les performances des marques (effets prix et impacts sur les tendances consommateurs).

Ces éléments et la réalité observée en 2023 ont guidé le Groupe dans la tonalité de ses communiqués d'activité et sur ses perspectives à court et moyen terme au vu de ces risques opérationnels.

En particulier, dans un contexte désormais de niveaux de prix publics assez élevés, effet des mesures prises pour contrer l'inflation du coût des intrants, le Groupe adapte en permanence ses politiques commerciales et la priorisation des actions de développement de ses zones d'activités et sa "Route to Market".

Le Groupe s'est montré notamment flexible, adaptable et résilient afin de tenir compte des impacts importants et volatils causés par les évolutions heurtées de l'environnement économique international et par l'accélération de l'inflation en général. Le Groupe a donc adapté de manière volontariste ses politiques tarifaires envers ses clients afin de couvrir ces inflations de coûts.

Le Groupe aborde l'année 2024 dans la continuité de cette stratégie de concentration sur les activités créatrices de valeur, d'ajustements de son offre commerciale dans un contexte concurrentiel assez intense.