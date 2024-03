Marimaca Copper Corp. est une société d'exploration et de développement basée au Canada qui se concentre sur des projets de métaux de base au Chili. Le principal actif de la société est le projet de cuivre Marimaca, situé dans la région d'Antofagasta, dans le nord du Chili. Le projet de cuivre de Marimaca est situé à basse altitude dans la ceinture de cuivre côtière du Chili, à 25 kilomètres (km) à l'est du port de Mejillones et à 45 km au nord d'Antofagasta. Marimaca a accès à l'eau et à l'électricité, à des réseaux routiers et ferroviaires fournissant de l'acide sulfurique et d'autres produits consommables, ainsi qu'à des ports en eaux profondes. Le projet de cuivre de Marimaca comprend un ensemble de concessions (les concessions 1-23), des propriétés détenues à 100 % et sous option par la société, ainsi que les concessions adjacentes de La Atomica et Atahualpa, sur lesquelles Marimaca Copper a le droit d'explorer et d'exploiter les ressources. Cette zone est appelée le district de Marimaca.

Secteur Exploitations minières et métallurgie