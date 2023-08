Marin Software Incorporated fournit des logiciels de marketing numérique pour les canaux de recherche, sociaux et de commerce électronique. Elle propose un logiciel unifié en tant que service (SaaS), une plateforme de gestion de la publicité pour les annonceurs et les agences. La plateforme de la société propose une solution d'analyse, de flux de travail et d'optimisation pour les professionnels du marketing, permettant aux utilisateurs de gérer leurs dépenses publicitaires numériques. La solution logicielle de la société est conçue pour aider les clients à mesurer l'efficacité de leurs campagnes publicitaires grâce à des capacités de reporting et d'analyse et à gérer et exécuter des campagnes grâce à une interface utilisateur intuitive et à une technologie sous-jacente qui rationalise et automatise les fonctions clés, telles que la création d'annonces et les enchères, à travers de multiples éditeurs et canaux. Ses solutions logicielles optimisent également les campagnes sur plusieurs éditeurs et canaux en se basant sur les données du marché et de l'entreprise afin d'atteindre les résultats souhaités en termes de revenus grâce à la technologie de gestion prédictive des enchères.

Secteur Logiciels