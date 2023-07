MarineMax, Inc. est un détaillant de bateaux de plaisance et de yachts aux États-Unis. La société est engagée dans la vente au détail, le courtage et le service de bateaux neufs et d'occasion, de moteurs, de remorques, de pièces détachées et d'accessoires marins et propose des cales et des espaces de stockage dans certains endroits. Elle organise également le financement de bateaux, l'assurance et les contrats de service prolongés. Elle propose également la location de yachts à moteur dans les îles Vierges britanniques. Elle exerce ses activités par le biais d'environ 79 points de vente au détail dans 21 États, à savoir l'Alabama, la Californie, le Connecticut, la Floride, la Géorgie, l'Illinois, le Maryland, le Massachusetts, le Michigan, le Minnesota, le Missouri, le New Jersey, New York, la Caroline du Nord, l'Ohio, l'Oklahoma, le Rhode Island, la Caroline du Sud, le Texas, Washington et le Wisconsin. Son segment Opérations de détail comprend la vente de bateaux de plaisance neufs et d'occasion, notamment des bateaux de plaisance et de pêche. Son segment Fabrication de produits comprend l'activité des filiales de la société, Cruisers Yachts et Intrepid.

Secteur Produits de récréation