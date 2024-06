MarineMax, Inc. est une société de services pour les bateaux de plaisance, les yachts et les superyachts. La société propose des bateaux de plaisance neufs et d'occasion ainsi que des produits nautiques connexes, notamment des moteurs, des remorques, des pièces détachées et des accessoires. Elle opère à travers deux segments : La vente au détail et la fabrication de produits. Le segment des opérations de détail comprend la vente de bateaux de plaisance neufs et d'occasion, y compris les bateaux de plaisance et de pêche, en mettant l'accent sur les marques haut de gamme dans chaque segment. Le secteur de la fabrication de produits comprend les activités de Cruisers Yachts et d'Intrepid Powerboats. La société aide également à organiser le financement des bateaux, l'assurance et les contrats de service étendus ; elle fournit des services d'entretien et de réparation des bateaux ; elle propose des cales et des espaces de stockage ; elle offre des services de courtage de bateaux et de yachts ; et elle exerce une activité de location de yachts. La société exploite plus de 130 sites dans le monde, dont 82 concessionnaires et 66 ports de plaisance et installations d'entreposage. En outre, elle exploite MarineMax Vacations à Tortola.

Secteur Produits de récréation