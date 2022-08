MarineMax acquiert IGY Marinas et étend considérablement ses activités mondiales de services et de marinas

~Offre le plus grand réseau de marinas de luxe pour superyachts ainsi que des emplacements internationaux emblématiques~

~Permettra de plus que doubler les revenus récurrents des marinas de MarineMax~

~Étend les offres de services mondiales pour les superyacht~

~Les activités d'amélioration des marges réduisent encore l'exposition cyclique~

~Prévision d’une acquisition relutive dès la première année complète~

MarineMax, Inc. (NYSE: HZO), le plus grand distributeur de bateaux de plaisance et de yachts au monde, annonce aujourd'hui avoir conclu un accord définitif portant sur l’acquisition d’Island Global Yachting LLC (“IGY Marinas”), une entreprise qui possède et exploite un portefeuille de marinas emblématiques ainsi qu’une plateforme de gestion de yachts dans les principales destinations de plaisance du monde entier. MarineMax acquerra IGY Marinas pour 480 millions de dollars en espèces, avec des bénéfices potentiels supplémentaires allant jusqu'à 100 millions de dollars deux ans après la clôture, sous réserve du respect des paramètres de performance définis. Grâce à de récentes acquisitions et à une croissance organique, IGY Marinas devrait générer plus de 100 millions de dollars de revenus au cours de l'année civile 2022. Sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles, MarineMax s'attend à ce que l'acquisition soit conclue au cours du premier semestre de l'exercice 2023 et relutive dans les douze premiers mois suivant la clôture. IGY Marinas conservera sa marque de luxe, largement reconnue comme la meilleure de sa catégorie dans les communautés mondiales de marinas et de superyachts. Tom Mukamal, PDG d'IGY Marinas, et l'équipe de direction d'IGY Marinas actuelle continueront de diriger la croissance et les opérations de l'entreprise.

IGY Marinas se distingue par son réseau dynamique de marinas de luxe stratégiquement situées dans les lieux de plaisance et de pêche sportive les plus convoités au monde. IGY Marinas est une entreprise pionnière dans l’établissement des meilleures normes de service et de qualité en matière de tourisme nautique à travers le monde. Son réseau mondial de 23 marinas soigneusement situées en Amérique, aux Caraïbes et en Europe, offrent des points de contact avec les clients toute l'année. IGY Marinas accueille un vaste éventail de yachts de luxe et propose des ports d'attache exclusifs pour certains des plus grands mégayachts du monde. Le réseau de marinas est également renforcé grâce au programme exclusif d'adhésion Trident destiné aux propriétaires de superyachts, à ses offres de services étendues et à sa plateforme complète de gestion des yachts. Par ailleurs, IGY Marinas accueille des événements exceptionnels tels que le Cannes Yachting Festival, le Cannes Lions International Festival of Creativity, Superyacht Miami et Art Basel. IGY Marinas est unique grâce à son envergure et à son empreinte géographique stratégique permettant de fournir des services verticalement intégrés à une clientèle de superyachts voyageant vers des destinations populaires.

« Nous nous réjouissons d'annoncer l’acquisition d'IGY Marinas, une transaction transformatrice pour MarineMax, qui renforce de manière significative notre capacité à offrir la meilleure expérience client aux propriétaires de yachts du monde entier », déclare W. Brett McGill, président-directeur général de MarineMax. « Grâce à l'ajout d'IGY Marinas, MarineMax devient le principal chef de file de l'industrie des superyachts et la seule entreprise capable d'offrir une expérience intégrée aux superyachts avec des services d'accostage et de marina de grande valeur dans des sites exceptionnels ainsi que des offres de services uniques. De plus, cet investissement poursuit la diversification de notre portefeuille d’affaires grâce à non seulement des marges plus élevées, mais également à un élargissement de notre empreinte géographique, plus particulièrement dans des destinations très prisées comme la Méditerranée et les Caraïbes. »

M. McGill poursuit : « Nous sommes très heureux d’entamer une phase de développement stratégique avec IGY Marinas et respectons immensément leur équipe de direction exceptionnelle pour avoir constitué un portefeuille immobilier de marinas de luxe de haute qualité offrant un potentiel de croissance extraordinaire. IGY a connu une croissance récente importante et l’entreprise s'impose désormais en tant que marque recherchée par les propriétaires de yachts, ainsi que par les propriétaires de marinas publiques et privées du monde entier. Cet investissement, et notamment notre activité de superyacht, s'aligne sur notre stratégie d’acquisition actuelle qui vise à étendre de manière sélective nos offres de services grâce des acquisitions d'entreprises à forte croissance et à forte marge. De plus, nous sommes convaincus qu'IGY Marinas offrira une possibilité d’amélioration de l’expérience de navigation à la clientèle des superyachts actuels et futurs de Fraser Yachts et de Northrop & Johnson en lui donnant accès au seul réseau de marinas pour superyachts au monde. »

« Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de rejoindre la famille MarineMax et son équipe de direction expérimentée », déclare Tom Mukamal, PDG d'IGY Marinas. « MarineMax nous apporte des ressources, des synergies et des avantages concurrentiels considérables, accentuant ainsi notre potentiel de croissance organique et inorganique. Grâce aux destinations uniques d'IGY, à ses références en matière d'acquisitions réussies et à son portefeuille solide, nous sommes persuadés que notre collaboration permettra de consolider et de développer notre position de chef de file mondial des destinations pour superyachts et marinas de luxe ainsi que des services connexes. »

Comme indiqué ci-dessus, MarineMax prévoit de conclure la transaction au cours du premier semestre de l'exercice 2023, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles. La transaction sera financée grâce à l'élargissement récent des lignes de crédit et de la trésorerie disponible de MarineMax.

Raymond James représentait MarineMax, tandis que Moelis & Company LLC représentait IGY Marinas.

À propos de MarineMax

MarineMax est le plus grand distributeur de bateaux de plaisance et de yachts au monde. L’entreprise vend des bateaux de plaisance neufs et d'occasion, des yachts et des produits et services marins connexes, ainsi que des services de courtage et d'affrètement de yachts. MarineMax compte plus de 100 sites dans le monde, dont 79 points de vente au détail, qui comprennent 34 marinas ou opérations de stockage. À travers Fraser Yachts et Northrop and Johnson, la Société est également le plus grand fournisseur de services de superyachts, exploitant de nombreux sites à travers le monde. Cruisers Yachts, une société de MarineMax, fabrique des bateaux et des yachts et vend par l’intermédiaire d’une sélection de concessionnaires et à travers un réseau de revendeurs indépendants. Intrepid Powerboats, une entreprise de MarineMax, fabrique des bateaux à moteur et vend par le biais d’un modèle destiné directement au consommateur. MarineMax fournit des services de financement et d’assurance par l’intermédiaire de filiales en propriété exclusive et exploite MarineMax Vacations à Tortola, dans les îles Vierges britanniques. La société exploite également Boatyard, une plateforme numérique pionnière qui améliore l'expérience de navigation. MarineMax est une société cotée à la Bourse de New York (NYSE: HZO). Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.marinemax.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » telles que définies par le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives incluent l’acquisition relutive et l'acquisition transformatrice pour MarineMax renforçant sa capacité à fournir des services de superyacht et à faire de l’entreprise le principal chef de file de l'industrie ainsi que le calendrier connexe, et la gestion postérieure à la clôture d'IGY. Ces déclarations sont fondées sur les attentes, les prévisions, les risques, les incertitudes et les hypothèses actuelles, et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ces déclarations à la date du communiqué. Ces risques, hypothèses et incertitudes comprennent la capacité de la Société à réduire ses stocks, à gérer ses dépenses et à atteindre ses objectifs et ses stratégies, la qualité des nouvelles offres de produits des partenaires de fabrication de la Société, les impacts (directs et indirects) de la COVID-19 sur l’activité de la Société, les employés de la Société, les partenaires de fabrication de la Société et l'économie globale, les conditions économiques générales, ainsi que celles de l’industrie de la Société, le niveau des dépenses de consommation, la capacité de la Société à intégrer les acquisitions dans les opérations existantes et de nombreux autres facteurs identifiés dans le formulaire 10-K de la Société pour l'exercice clos le 30 septembre 2021 ainsi que d'autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. La Société décline toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision de ces énoncés prospectifs, que ce soit suite à de nouvelles informations, à des événements futurs ou pour toute autre raison.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

