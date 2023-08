Marinus Pharmaceuticals, Inc. est une société pharmaceutique en phase de commercialisation. La société se concentre sur le développement de traitements pour les troubles épileptiques. Le produit commercial de la société, ZTALMY (ganaxolone) suspension orale CV, a été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le traitement des crises d'épilepsie associées à la déficience en cycline-dépendante kinase-like 5 (CDKL5) chez les patients âgés de deux ans et plus. Le potentiel du ganaxolone est également étudié dans d'autres troubles épileptiques rares, y compris dans des essais de phase III dans le complexe de la sclérose tubéreuse et l'état de mal épileptique réfractaire. La ganaxolone de la société est un stéroïde neuroactif modulateur des récepteurs de l'acide gamma-aminobutyrique de type A (GABAA) qui agit sur une cible cérébrale bien caractérisée, connue pour ses effets anticonvulsivants. La ganaxolone est également développée en formulations IV et orale afin de maximiser la portée thérapeutique pour les patients adultes et pédiatriques dans des environnements de soins aigus et chroniques.

Secteur Produits pharmaceutiques