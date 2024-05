Maritime Resources Corp. est une société d'exploration et de développement aurifère basée au Canada. La société se concentre sur l'avancement du projet aurifère Hammerdown dans le district de Baie Verte à Terre-Neuve-et-Labrador, une juridiction minière mondiale de premier plan. La société détient une participation directe de 100 % et fait l'objet d'accords d'option lui permettant d'acquérir une participation de 100 % dans la propriété Green Bay, qui comprend l'ancienne mine d'or Hammerdown et le projet aurifère Orion. Elle contrôle également plus de 439 kilomètres carrés (km2) de terrains d'exploration, dont les projets Green Bay, Whisker Valley, Gull Ridge et Point Rousse. Les actifs de traitement minéral détenus par la Société dans le district minier de Baie Verte comprennent l'usine de Pine Cove et le circuit aurifère de Nugget Pond. Le projet Point Rousse couvre une superficie d'environ 54 km2. La Société possède également le projet aurifère Lac Pelletier à Rouyn Noranda, au Québec. Sa filiale à part entière est 2823988 Ontario Corp.

Secteur Or